Nghị quyết 57/NQ-TW: Đưa công nghệ số vào quản lý canh tác giúp nâng chất lượng cà phê Robusta

Công nhân thu hoạch cà phê ở Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý canh tác tại vùng trồng cà phê Robusta tại Tây Nguyên, người trồng đã có thể theo dõi tình trạng cây, tham khảo giải pháp chăm sóc và ghi nhận dữ liệu sản xuất, từ đó góp phần tổ chức lại chuỗi giá trị theo hướng minh bạch, bền vững và nâng chất lượng cho mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực này của Việt Nam.

* Lợi thế sản lượng chưa xứng với giá trị

Theo Chủ tịch Hiệp hội Cà-phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) Nguyễn Nam Hải, hiện Việt Nam có tổng diện tích cà-phê khoảng 730 nghìn ha trong đó 95% diện tích trồng cà-phê Robusta. Hàng năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn, chiếm khoảng 85% tổng sản lượng cà-phê trong nước. Với mức xuất khẩu này, cà-phê Việt Nam chiếm khoảng 18% tổng sản lượng xuất khẩu cà-phê thế giới và 43% tổng sản lượng xuất khẩu cà-phê Robusta toàn cầu. Châu Âu vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm gần 50% tổng sản lượng cà-phê xuất khẩu của Việt Nam, trong đó 27 nước EU chiếm gần 40%, kế đến là Nhật Bản, Mỹ…

Mặc dù Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta hàng đầu thế giới nhưng lợi thế về sản lượng chưa tương xứng với giá trị thu về. Dù được sử dụng trong nhiều sản phẩm espresso, cà phê hòa tan và đồ uống tiện lợi, nguồn gốc Việt Nam vẫn ít được nhắc đến trên bao bì thành phẩm.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) Thái Như Hiệp, yêu cầu minh bạch nguồn gốc, gắn hoạt động thu mua với thông tin về vùng trồng, quy trình canh tác và người sản xuất. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp, nông dân và nhà nhập khẩu sẽ giúp xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chung, bảo đảm chất lượng ổn định qua các mùa vụ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Huy Vũ, đồng sáng lập Halan Coffee cho rằng cần xây dựng hệ thống dữ liệu chất lượng Robusta Việt Nam với các tiêu chí rõ ràng, có thể kiểm chứng. Theo đó, việc kết hợp truy xuất nguồn gốc, số hóa dữ liệu vùng trồng và quản lý chất lượng xuyên suốt chuỗi cung ứng sẽ từng bước giúp cà phê Robusta Việt Nam được người mua quốc tế đánh giá sản phẩm theo chất lượng và đặc tính riêng, thay vì chủ yếu dựa vào giá nguyên liệu.

Phân Bón Cà Mau đưa công nghệ số vào quản lý canh tác tại vùng trồng với ứng dụng 2Nông. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn

*Ứng dụng AI vào quản lý canh tác

Tiếp nối hành trình nâng cao giá trị Robusta Việt, hội thảo “Xây hệ miễn dịch Robusta: Khỏe cây, sạch bệnh từ số hóa canh tác” ngày 28/10/2026 tại Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung giải quyết một trong những thách thức lớn của người trồng cà phê: chủ động nhận diện sâu bệnh, quản lý dinh dưỡng và bảo vệ chất lượng hạt ngay tại vườn.

Với sự đồng hành của Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), chương trình tiếp tục cập nhật các giải pháp dinh dưỡng, kiến thức kỹ thuật và công nghệ số đến gần hơn với người trồng cà phê, góp phần xây dựng những vườn Robusta khỏe, phát triển cân đối và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Sâu bệnh là một trong những thách thức trực tiếp đối với người trồng cà phê. Dịch hại không chỉ ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng mà còn có thể làm suy giảm chất lượng hạt, phát sinh chi phí phòng trừ và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của nông hộ. Đi từ vấn đề thực tiễn, chương trình thiết kế cách tiếp cận vấn đề chất lượng Robusta dưới góc nhìn của nhiều mắt xích trong chuỗi giá trị. Thông qua việc phân tích sự khác biệt giữa hạt cà phê đạt yêu cầu và hạt có lỗi chất lượng, nội dung này giúp người trồng nhận diện rõ hơn mối liên hệ giữa những quyết định canh tác tại vườn với chất lượng nguyên liệu đầu ra.

Tiếp nối góc nhìn thị trường, PGS.TS. Nguyễn Văn Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên chia sẻ về thực trạng sâu bệnh trên cây Robusta tại địa phương và các nguyên tắc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Nội dung tập trung nhận diện những nhóm sâu bệnh thường gặp, các yếu tố làm gia tăng nguy cơ dịch hại liên quan đến thời tiết, điều kiện vườn và tập quán canh tác, đồng thời phân tích tác động đối với năng suất, chất lượng và chi phí sản xuất.

Trong chuỗi giải pháp nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, dinh dưỡng cây trồng và công nghệ số là hai nội dung được Phân Bón Cà Mau chú trọng kết nối tại workshop. Một trong những điểm nhấn của workshop là hoạt động thực hành ứng dụng 2Nông, nền tảng công nghệ nông nghiệp do Phân Bón Cà Mau phát triển nhằm hỗ trợ người nông dân quản lý canh tác và tiếp cận các giải pháp kỹ thuật ngay trên thiết bị di động.

Với định hướng đưa công nghệ vào những công việc thường ngày tại vườn, 2Nông không chỉ cung cấp thông tin nông nghiệp mà còn hỗ trợ người trồng theo dõi tình trạng cây, tham khảo giải pháp chăm sóc và ghi nhận dữ liệu sản xuất. Nhờ vào tính năng “Chẩn đoán sâu bệnh” trên 2Nông cho phép người dùng chụp hình tình trạng thực tế của cây trồng để hệ thống AI phân tích, hỗ trợ nhận diện các dấu hiệu sâu bệnh và thiếu dinh dưỡng. Hệ thống đã được phát triển để hỗ trợ nhận diện hơn 60 loại sâu bệnh và biểu hiện dinh dưỡng trên 6 nhóm cây trồng trọng điểm, gồm lúa, cà phê, hồ tiêu, cam, chanh dây và sầu riêng.

Khi cây xuất hiện những biểu hiện bất thường, người trồng có thể sử dụng ứng dụng để tham khảo nguyên nhân, đối chiếu các dấu hiệu và tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng có liên quan. Trên cơ sở đó, người dùng tiếp tục tiếp cận các khuyến nghị về chăm sóc, bón phân và giải pháp dinh dưỡng phù hợp với tình trạng cây trồng. Ứng dụng còn có chức năng gợi ý sản phẩm, tạo thêm điểm kết nối giữa nhu cầu thực tế của người trồng với những giải pháp dinh dưỡng và vật tư nông nghiệp có liên quan. Các đề xuất này cần được xem xét cùng điều kiện đất, nước, giai đoạn sinh trưởng và hướng dẫn kỹ thuật để lựa chọn phương án sử dụng phù hợp.

Trong định hướng phát triển giải pháp dinh dưỡng cây trồng, Phân Bón Cà Mau xây dựng danh mục sản phẩm phục vụ nhiều nhu cầu canh tác, kết hợp các dòng phân bón với hoạt động tư vấn kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng phù hợp. Đối với người trồng Robusta, cách tiếp cận này mang lại giá trị thiết thực: từ một biểu hiện quan sát được tại vườn, người nông dân có thể tiếp cận thông tin kỹ thuật, hiểu rõ hơn nhu cầu chăm sóc của cây và từng bước lựa chọn giải pháp trên cơ sở dữ liệu.

Vì thế, nâng tầm Robusta Việt không chỉ là câu chuyện xây dựng hình ảnh trên thị trường, mà còn là quá trình tạo dựng chất lượng có thể duy trì và kiểm chứng ngay tại vùng trồng. Đối với Phân Bón Cà Mau, khi người nông dân được trang bị kiến thức, công cụ và phương pháp quản lý phù hợp, mỗi thay đổi trong cách chăm sóc vườn cà phê sẽ góp phần xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho giá trị và thương hiệu Robusta Việt Nam trên thị trường quốc tế.