Tại Hưng Yên, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đón đầu xu hướng này, từng bước thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Từ dây chuyền tự động đến nhà máy thông minh

Robot tự động tham gia quá trình sản xuất tại Nhà máy May Spectre Hưng Yên 2 (Khu công nghiệp Sông Trà, tỉnh Hưng Yên).

Trong 2 nhà máy may của Tập đoàn Spectre tại Hưng Yên, nhiều công đoạn sản xuất trước đây phụ thuộc nhiều vào sức lao động thủ công đang dần được thay thế bằng hệ thống máy móc tự động hóa.

Trực tiếp phụ trách vận hành cắt vải tự động, anh Trần Việt Trung, công nhân Nhà máy May Spectre Hưng Yên 2 (Khu công nghiệp Sông Trà) cho biết, nếu trước đây việc cắt một khổ vải có kích thước hơn 2 m bằng phương pháp thủ công có thể mất tới 70 phút thì khi sử dụng máy tự động, thời gian thực hiện giảm khoảng một nửa. Nhờ lưỡi cắt sắc bén cùng hệ thống điều khiển chính xác, máy có thể thực hiện các đường cắt tỉ mỉ, đồng đều, hạn chế sai sót trong quá trình sản xuất. Đặc biệt, thiết bị có khả năng xử lý nhiều loại chất liệu khác nhau, từ những loại vải mỏng như lụa đến các loại vải dày. Qua đó giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong tổ chức sản xuất, đáp ứng yêu cầu đa dạng về chất liệu, kiểu dáng và tiêu chuẩn kỹ thuật của từng đơn hàng.

Ông Jesper Klausen, đồng chủ sở hữu kiêm Giám đốc Phát triển Bền vững của Tập đoàn Spectre cho biết, Nhà máy Spectre Hưng Yên 2 được định hướng trở thành nhà máy đi đầu về tự động hóa trong hệ thống sản xuất của Tập đoàn. Các công nghệ được triển khai bao gồm kiểm tra vải thông minh, tự động hóa kho bãi và robot vận chuyển nội bộ. Doanh nghiệp cũng ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực (ERP) nhằm kết nối dữ liệu sản xuất, đơn hàng và quản lý vận hành. Nhà máy đạt chứng nhận công trình xanh LEED Gold, sử dụng năng lượng mặt trời và hệ thống thu hồi nước mưa. Theo ước tính của doanh nghiệp, các giải pháp này có thể giúp giảm khoảng 1.600 tấn CO2 mỗi năm so với phương án vận hành thông thường.

Doanh nghiệp Hưng Yên chủ động đón đầu xu hướng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, bứt phá trong sản xuất, kinh doanh.

Thực tế tại Spectre Hưng Yên 2 cho thấy, đổi mới công nghệ trong ngành dệt may không chỉ nằm ở việc đầu tư máy móc riêng lẻ mà đang hướng tới thay đổi toàn diện quy trình sản xuất. Trong đó, các hệ thống quản lý sản xuất hiện đại, đặc biệt là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), ngày càng được nhiều doanh nghiệp trong ngành quan tâm, ứng dụng.

Nhấn mạnh công nghệ là chìa khóa mở ra bước ngoặt chiến lược, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho rằng, việc đẩy mạnh tự động hóa, robot hóa, ứng dụng AI và hệ thống phần mềm quản trị là giải pháp then chốt giúp các doanh nghiệp không thụ động trước những biến động của lực lượng lao động. Việc áp dụng công nghệ tiên tiến, hướng đến xây dựng mô hình những nhà máy thông minh, nhà máy xanh không chỉ giúp minh bạch hóa toàn bộ dây chuyền sản xuất, minh chứng cho các đối tác toàn cầu về tính tuân thủ pháp luật cùng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ Hiệp định thương mại tự do (FTA), mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam chuyển dịch mạnh mẽ từ gia công thuần túy sang làm hàng FOB (chủ động nguyên liệu, hoàn thiện sản phẩm) và sản xuất cho các thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới.

Nâng sức cạnh tranh

Tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến năm 2030 dữ liệu sản xuất và chuỗi cung ứng của 80% doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa tại các khu công nghiệp được số hóa hoàn toàn, sử dụng cảm biến IoT để giám sát thời gian thực sản lượng, nguyên liệu thô và thành phẩm, tăng hiệu quả chuỗi cung ứng và giảm chi phí vận hành.

Sức mạnh của công nghệ số không còn giới hạn trong hoạt động quản lý, điều hành tại văn phòng mà đã đi sâu vào từng công đoạn, từng chuyền may. Tại Tổng Công ty May 10, ứng dụng công nghệ mới được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty May 10, Giám đốc Xí nghiệp Veston Hưng Hà (xã Hưng Hà) cho biết, các sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp hiện nay là sơmi, veston và quần âu. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, May 10 đã và đang ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác thiết kế và sản xuất, qua đó nâng cao chất lượng, tính sáng tạo và khả năng hội nhập của sản phẩm. Năm 2026, doanh nghiệp này tiếp tục đầu tư thiết bị ứng dụng AI và phần mềm phân tích thao tác nhằm hỗ trợ nâng cao tay nghề người lao động, đồng thời tính toán hiệu suất làm việc một cách khoa học. Thông qua việc phân tích các thao tác trong từng công đoạn, doanh nghiệp có thêm cơ sở để đánh giá năng suất, nhận diện những khâu còn hạn chế và xây dựng phương án cải tiến phù hợp. Bên cạnh đó, toàn bộ phần mềm quản lý sản xuất và hoạt động văn phòng của doanh nghiệp đã được số hóa. Dữ liệu về đơn hàng, tiến độ thực hiện, năng suất lao động và nguyên phụ liệu được cập nhật theo thời gian thực, tạo sự kết nối giữa các bộ phận trong quá trình điều hành.

Doanh nghiệp tại Hưng Yên chủ động triển khai các giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng suất và giảm chi phí.

Không chỉ trong lĩnh vực dệt may, đổi mới công nghệ cũng đang tạo ra những chuyển biến tích cực tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Điển hình như Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (xã Như Quỳnh). Với đặc thù sản xuất dược phẩm, hiện doanh nghiệp này có khoảng 130 sản phẩm đăng ký lưu hành trên toàn quốc. Cùng với dây chuyền sản xuất hiện đại, tháng 4/2026 doanh nghiệp này đã hoàn thiện dự án dây chuyền sản xuất thuốc nang mềm và được cấp chứng nhận GMP-WHO qua đó góp phần mở rộng công suất, đáp ứng yêu cầu cao hơn về kiểm soát quy trình, điều kiện sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Đại diện Công ty Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco cho biết, hiệu quả từ việc đầu tư công nghệ được thể hiện qua kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Công ty đạt trên 357 tỷ đồng, đạt 168,8% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 68,2% kế hoạch doanh thu cả năm. Hiện doanh nghiệp tiếp tục triển khai các hạng mục đầu tư nhằm mở rộng năng lực sản xuất, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và tăng cường năng lực kiểm nghiệm với tổng giá trị đầu tư khoảng 15,8 tỷ đồng.

Theo Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa và quản trị sản xuất hiện đại tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp sản xuất chủ động triển khai các giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng suất và giảm chi phí, trong đó tập trung vào hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Internet vạn vật (IoT), nền tảng thương mại điện tử và thanh toán điện tử.

Trong lĩnh vực quản trị, các hệ thống ERP đang từng bước được ứng dụng để kết nối và quản lý toàn diện hoạt động của doanh nghiệp. Từ quản lý kế hoạch sản xuất, tính toán nhu cầu nguyên vật liệu đến kiểm soát chất lượng đầu vào, trong quá trình sản xuất và đầu ra (IQC, PQC, OQC), quản lý kho hàng, xuất nhập kho, bán hàng, chăm sóc khách hàng đến tài chính, kế toán và hành chính nhân sự, nhiều công đoạn được tích hợp trên cùng một hệ thống. Bên cạnh tự động hóa và quản trị sản xuất, các doanh nghiệp cũng ngày càng quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động thương mại và kết nối thị trường. Thương mại điện tử, thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử và marketing trực tuyến được triển khai phổ biến hơn, góp phần mở rộng kênh tiếp cận khách hàng, giảm chi phí giao dịch và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tuy nhiên, quá trình đổi mới công nghệ cũng đặt ra yêu cầu về nguồn lực đầu tư, chất lượng nhân lực và khả năng lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô, đặc thù sản xuất của từng doanh nghiệp. Do đó, đổi mới công nghệ được xác định là quá trình lâu dài, có lộ trình và gắn với chiến lược phát triển của mỗi doanh nghiệp. Để thúc đẩy quá trình này, thời gian tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tự động hóa và các giải pháp quản trị sản xuất phù hợp. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý kho, quản trị doanh nghiệp và kết nối tiêu thụ sản phẩm.