Nghị quyết 57-NQ/TW: Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành giáo dục

Tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh ngày 23/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Mai Sơn yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị nhà trường, khẩn trương đánh giá, lựa chọn nền tảng phục vụ sinh hoạt chuyên môn trực tuyến phù hợp, bảo đảm đồng bộ, an toàn thông tin và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học sau sắp xếp.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Mai Sơn đánh giá, việc tổ chức, sắp xếp mạng lưới trường học cơ bản đáp ứng yêu cầu, duy trì ổn định hoạt động dạy và học, không ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh. Công tác quản lý, tổ chức bán trú và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà trường được quan tâm, triển khai chặt chẽ hơn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục đặt quyền lợi, sự an toàn của học sinh và chất lượng giáo dục lên hàng đầu. Sở phối hợp với các địa phương theo dõi, đánh giá sát tình hình hoạt động thực tế của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, nhất là những trường có quy mô lớn; kịp thời phát hiện khó khăn, bất cập để tham mưu giải pháp phù hợp.

Đối với chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tổ chức chạy thử, đánh giá các nền tảng phục vụ sinh hoạt chuyên môn trực tuyến, lựa chọn giải pháp phù hợp để triển khai thống nhất trong toàn ngành. Việc rà soát nhu cầu, đề xuất trang thiết bị phải xuất phát từ thực tế, ưu tiên các trường có quy mô lớn, nhiều điểm trường, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Các giải pháp ứng dụng công nghệ mới cần được đánh giá đầy đủ về tính cần thiết, hiệu quả và điều kiện triển khai, tuân thủ nghiêm các yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng. Qua đó, từng bước tháo gỡ khó khăn trong quản trị các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dạy, học trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, công tác chuyển đổi số của ngành trong năm 2026 đạt một số kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Toàn ngành đã hoàn thành số hóa và ký số 100% văn bằng, chứng chỉ; đưa 99,11% học bạ số năm học 2025 - 2026 lên cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc số hóa văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đang được triển khai theo lộ trình, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Dữ liệu về trường, lớp, đội ngũ và học sinh tiếp tục được rà soát, chuẩn hóa, kết nối với cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) thành phố để phục vụ công tác quản lý, tra cứu và giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2026 theo tiến độ; ưu tiên phát triển nền tảng số dùng chung, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý và dạy học, nâng cao năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo đảm an toàn thông tin. Năm 2027, Sở tiếp tục kế thừa kết quả đã đạt được, tập trung xây dựng trợ lý AI hỗ trợ quản trị ngành, nền tảng họp trực tuyến và các hệ thống dữ liệu phục vụ hoạt động giáo dục.

Sau sắp xếp, toàn thành phố còn 568 đơn vị giáo dục công lập, giảm 572 đơn vị so với trước, tương đương 50,2%. Hoạt động dạy học tại các cơ sở giáo dục cơ bản được duy trì ổn định. Tuy nhiên, thành phố hiện có 6 trường quy mô rất lớn, với trên 100 lớp mỗi trường. Các trường có đông học sinh, nhiều phân hiệu, địa bàn rộng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động chuyên môn và bảo đảm điều kiện dạy học. Một số khó khăn còn tồn tại liên quan đến bố trí cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ kết nối giữa trường chính với các phân hiệu; công tác quản trị, điều hành và tổ chức sinh hoạt chuyên môn.

Để bảo đảm hoạt động ổn định, nâng cao chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị UBND thành phố xem xét bố trí nguồn lực nâng cấp hạ tầng mạng, thiết bị công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối thông suốt giữa cơ quan quản lý giáo dục với các cơ sở giáo dục, giữa trường chính với các phân hiệu, điểm trường; xây dựng công cụ hỗ trợ quản trị nhà trường phù hợp với mô hình trường quy mô lớn, ưu tiên tích hợp trên các nền tảng số dùng chung của ngành. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành liên quan khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, đặc biệt là các trường có quy mô từ 100 lớp trở lên, làm cơ sở xác định lộ trình và thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn lực.