Nghị quyết 57-NQ/TW: Đà Nẵng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tập trung chuỗi giá trị

Thành phố Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu nông nghiệp, nông thôn không đơn thuần là nơi cung cấp nguyên liệu, mà phải tiến tới nền kinh tế nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất hàng hóa tập trung. Chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, từ khai thác tài nguyên sang tổ chức chuỗi giá trị, từ sản xuất nguyên liệu sang nâng cao hàm lượng công nghệ trong từng sản phẩm theo chuỗi liên kết hài hòa giữa sản xuất và chế biến chuyên sâu.

Thành phố Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu nông nghiệp, nông thôn không đơn thuần là nơi cung cấp nguyên liệu, mà phải tiến tới nền kinh tế nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất hàng hóa tập trung. Ảnh minh hoạ: Xuân Quý - TTXVN

*Mở rộng không gian

Sở hữu nhiều cơ sở sản xuất gồm: Trạm điện Năng lượng mặt trời, trang trại chăn nuôi lợn, rừng cây nguyên liệu và cơ sở sản xuất nấm sinh học, ông Huỳnh Triều ở xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng đề xuất, để thu hút mạnh đầu tư vào kinh tế nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất hàng hóa tập trung, chuyển từ cung cấp nguyên liệu thô sang áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang chuỗi giá trị trên cơ sở liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

“Kinh tế xanh, tuần hoàn và kinh tế dưới tán rừng là xu hướng đầu tư hiệu quả và sử dụng tài nguyên bền vững. Đà Nẵng cần có thêm nhiều cơ chế ưu đãi về vốn và công nghệ để phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tiết kiệm nước, giảm phát thải, tái sử dụng phụ phẩm, xử lý chất thải chăn nuôi, sản xuất phân hữu cơ, khí sinh học, phát triển dược liệu dưới tán rừng và năng lượng sạch”, ông Huỳnh Triều đề xuất.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Vũ Thị Bích Hậu cho biết, Đà Nẵng có hơn 1 triệu ha đất nông nghiệp, hơn 688.000 ha rừng, trong đó vùng đồng bằng có lợi thế phát triển sản xuất hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, cây ăn quả và lúa chất lượng cao. Vùng trung du, miền núi có dư địa cho chăn nuôi tập trung, lâm nghiệp, dược liệu và kinh tế dưới tán rừng.

Đối với chăn nuôi, Đà Nẵng có lợi thế để phát triển các vùng sản xuất tập trung, an toàn sinh học và khả năng hình thành chuỗi từ giống, thức ăn, chăn nuôi đến giết mổ, bảo quản và phân phối. Ở khu vực miền núi, dư địa nằm ở vùng nguyên liệu, sản phẩm ngoài gỗ, dược liệu dưới tán rừng, chế biến lâm sản và các mô hình kinh tế gắn với bảo vệ rừng. Xác định nguyên liệu là nền tảng, thì chế biến, bảo quản, logistics và thị trường phải là khâu chuyển nền tảng đó thành sản phẩm có sức cạnh tranh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, lợi thế mới của nền kinh tế nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất hàng hóa tập trung của thành phố sau khi hợp nhất đơn vị hành chính là vùng sản xuất rộng hơn nhưng không xa thị trường; nguồn nguyên liệu đa dạng hơn và khả năng kết nối cũng lớn hơn, dư địa đầu tư không chỉ nằm ở sản xuất mà nằm trên toàn bộ chuỗi giá trị. Định hướng phát triển trong giai đoạn tới của Đà Nẵng không chỉ khai thác tài nguyên mà phải nâng giá trị trên từng đơn vị tài nguyên; không chỉ tăng sản lượng mà nâng chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của hàng hóa nông nghiệp.

“Trong nỗ lực xây dựng nền kinh tế nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất hàng hóa tập trung, điều quan trọng không chỉ là thành phố có thêm đất đai, rừng, biển, vùng nguyên liệu hay các sản phẩm đặc hữu, giá trị lớn hơn nằm ở khả năng đặt những nguồn lực đó trong cùng một không gian phát triển có đô thị, du lịch, dịch vụ, khoa học - công nghệ, cảng biển, sân bay, logistics và thị trường. Đây là nền tảng để Đà Nẵng chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, từ khai thác tài nguyên sang tổ chức chuỗi giá trị và từ sản xuất nguyên liệu sang nâng cao hàm lượng công nghệ, chế biến, thương hiệu và tiêu thụ”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu chia sẻ.

* Đẩy mạnh sản xuất

Là một trong những hộ thành công với mô hình kinh tế tuần hoàn, đa giá trị, vườn cây ăn quả và hồ tiêu của ông Thái Nguyên Khoa ở xã Tiên Phước mỗi năm cho dosnh thu trên 300 triệu đồng, ông Khoa kiến nghị, để các nhà vườn, các chủ trang trại mạnh dạn áp dụng công nghê cao vào sản xuất hàng hóa tập trung, có quy mô lớn, người sản xuất cần được các cơ quan chức năng hướng dẫn các biện pháp thiết thực, phù hợp với quy mô sản xuất của người dân. Công nghệ phải giúp bà con giải quyết các vấn đề cụ thể, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và tìm kiếm đầu ra ổn định, giúp người dân nâng mức thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích.

Công nghệ phải giúp bà con giải quyết các vấn đề cụ thể, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và tìm kiếm đầu ra ổn định, giúp người dân nâng mức thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích. Ảnh minh hoạ: Đặng Tuấn - TTXVN

Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 150.000 vườn và trang trại, trong đó xã Tiên Phước có 1.317 vườn, với các sản phẩm chủ lực như măng cụt, lòn bon, bưởi da xanh, sầu riêng, cam giấy Tiên Hà, hồ tiêu Tiên Phước, các loại dược liệu quý như sâm Ngọc Linh, đẳng sâm, ba kích đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành động lực kinh tế quan trọng trong hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao.

Chủ tịch UBND xã Tiên Phước Nguyễn Hùng Anh cho biết, địa phương có diện tích tự nhiên gần 75 Km2, trong đó có gần 6.600 ha đất nông nghiệp. Nhờ địa hình bán sơn địa, hệ sinh thái đa dạng cùng kinh nghiệm canh tác “đa cây, đa con, đa tầng”, xã Tiên Phước được ví như “Nam Bộ thu nhỏ” với nhiều đặc sản như măng cụt, lòn bon, cau, bưởi da xanh, sầu riêng và hồ tiêu đã được cấp Chỉ dẫn địa lý năm 2026. Đến tháng 10/2026, diện tích kinh tế vườn toàn xã đạt hơn 1.768 ha, mang lại thu nhập bình quân 170 triệu đồng/ha, đóng góp 42% giá trị sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cốt lõi để thúc đẩy năng suất, chất lượng, tạo không gian phát triển mới nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.

“Không gian sản xuất mới tạo điều kiện để Đà Nẵng phát triển các vùng rau, hoa, cây ăn quả, lúa chất lượng cao, cây dược liệu và các sản phẩm đặc trưng theo hướng hàng hóa, hữu cơ, an toàn và ứng dụng công nghệ cao. Cơ hội đầu tư không chỉ ở nhà kính hay thiết bị, mà ở việc hình thành hệ thống sản xuất hiện đại từ giống, công nghệ sinh học, dinh dưỡng thông minh, tự động hóa, quản trị số đến truy xuất nguồn gốc, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ”, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết thêm.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, không gian phát triển mới tạo nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản phong phú hơn, đồng thời mở ra dư địa lớn ở các khâu sau sản xuất. Thành phố đang hình thành các vùng chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học và hình thành chuỗi từ giống, thức ăn, chăn nuôi đến giết mổ, bảo quản và phân phối. Đối với lâm nghiệp, dư địa nằm ở vùng nguyên liệu, sản phẩm ngoài gỗ, dược liệu dưới tán rừng, chế biến lâm sản và các mô hình kinh tế gắn với bảo vệ rừng.

Đà Nẵng hiện có 477 sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) thuộc nhiều nhóm ngành hàng. Đây là nguồn sản phẩm và chủ thể sản xuất đủ lớn để các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, thương mại điện tử và xuất khẩu. Các địa phương đã đề xuất thêm 128 trên các lĩnh vực chăn nuôi, lâm nghiệp - dược liệu, thủy sản và chế biển sản phẩm nông, lâm, thủy sản theo hướng công nghệ cao, hữu cơ, sinh thái và tuần hoàn.

Vì vậy định hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn tới cần tập trung vào những chuyển đổi căn bản: Từ tài nguyên sang giá trị, từ sản xuất đơn lẻ sang chuỗi giá trị, từ sản phẩm thô sang chế biến chuyên sâu, phát triển thương hiệu và thị trường, xây dựng kinh tế nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất hàng hóa tập trung.