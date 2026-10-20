Nghị quyết 57-NQ/TW: Công nghệ đang thay đổi cách làm nông nghiệp

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ủy ban nhân dân TP. HCM chỉ đạo Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026.

Những sản phẩm vừa tận dụng đặc sản vùng miền...

... vừa ứng dụng công nghệ cao

Lễ khai mạc Vòng Bán kết cuộc thi diễn ra trong 2 ngày từ 20-21/10 tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới 272, TP. HCM với hình thức thi trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các đội thi trên cả nước tham gia.

Sau Lễ khai mạc ngày 20/10, các dự án của khu vực Đông Nam Bộ tham gia tranh tài trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị 272; các dự án thuộc khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên sẽ tiếp tục tham gia thi trực tuyến vào ngày 21/10.

Cuộc thi là hoạt động thường niên có quy mô toàn quốc, góp phần phát hiện, khuyến khích và hỗ trợ những sáng kiến có khả năng chuyển hóa tri thức khoa học, công nghệ thành sản phẩm, giải pháp và mô hình kinh doanh phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Giám khảo Trần Thị Huế, Phó Chủ tịch Chi Hội Blockchain TP. HCM phản biện nhóm thuyết trình

Với chủ đề Nông nghiệp tuần hoàn – Kiến tạo tương lai xanh, cuộc thi hướng sự quan tâm vào các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tận dụng và gia tăng giá trị phụ phẩm, giảm phát thải, tối ưu hóa quy trình sản xuất và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.

Trọng tâm của chuyển đổi số ứng dụng vào nông nghiệp là từ công nghệ sinh học, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch đến trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa, các hướng ứng dụng công nghệ được khuyến khích đều gặp nhau ở một yêu cầu cốt lõi: tạo ra giá trị thiết thực cho sản xuất, kinh doanh và môi trường.

Ứng dụng công nghệ đang thay đổi cách làm nông, từ đây có thể giúp người dân giảm công sức chăm sóc và chủ động quản lý khâu sản xuất.

Ông Lê Văn Cửa, Phó Trưởng ban Ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM phát biểu tại buổi khai mạc: “Những ý tưởng sáng tạo, những công trình nghiên cứu và những khát vọng khởi nghiệp trên khắp cả nước đã cùng hội tụ, tạo nên một hành trình đầy cảm hứng, khẳng định sức sống mạnh mẽ của phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp Việt Nam. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Những dẫn chứng về sản phẩm...

... trong ứng dụng công nghệ

Ông hy vọng mỗi đội thi sẽ thể hiện trọn vẹn tâm huyết, trí tuệ và khát vọng, tự tin bảo vệ những giá trị đã dày công xây dựng, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến phản biện để tiếp tục hoàn thiện dự án.

Tại Vòng Sơ tuyển, các dự án cá nhân, nhóm khởi nghiệp, sinh viên, nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp trên cả nước đã ứng dụng công nghệ giúp nông nghiệp dần có bước chuyển mình, hỗ trợ người nông dân chủ động quản lý sản xuất đồng thời giảm tải thời gian, công sức chăm sóc. 150 dự án được chọn vào Vòng Bán kết. Điều này cho thấy yêu cầu của sự đổi mới sáng tạo, đồng thời đòi hỏi thí sinh dự thi về chất lượng công nghệ, tính khả thi và năng lực phát triển của từng dự án.

Ở phần thi thuyết trình dự án và phản biện trước Hội đồng Giám khảo, các nhóm trình bày về sự đổi mới hàm lượng và mức độ làm chủ công nghệ, khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn, hiệu quả kinh tế, tác động môi trường và triển vọng thương mại hóa. Từ đó giám khảo sẽ chọn những dự án tiêu biểu bước vào Vòng Chung kết toàn quốc.

Tiến sĩ Đặng Mỹ Châu trao đổi với người dự thi

Các dự án tập trung vào công nghệ nhưng vẫn đảm bảo giữ được truyền thống, đặc sắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một trong số đó là giúp nông dân miền Tây khai thác tối đa đặc sản vùng miền như trái cây (khóm, nhãn, sầu riêng…) nhằm cạnh tranh với các loại bánh nước ngoài với mức giá mềm để dễ tiếp cận người mua. Hoặc có dự án về nuôi ong lấy mật hay hỗ trợ người dân sử dụng những công nghệ mới vào việc khai thác lúa…

Anh Trần Vương, thành viên nhóm dự án về bánh dứa chia sẻ: “Chúng tôi muốn ứng dụng công nghệ vào sản phẩm có sẵn của bà con để góp phần quảng bá rộng rãi trên thị trường toàn quốc. Công nghệ giúp nông dân giảm tải thời gian trồng và chăm sóc cây, đồng thời quản lý theo dõi dữ liệu để có thể tiết kiệm giá thành, dễ cạnh tranh hơn với các sản phẩm cùng loại”.

Một thành viên nhóm thuyết trình với chủ đề bánh dứa được các giám khảo khen ngợi

Cũng theo anh Vương, để làm được điều đó, họ phải thử nghiệm và sau đó thuyết phục bà con tin vào dự án. “Không phải nông dân nào cũng rành công nghệ, nên chúng tôi mất nhiều thời gian để giải thích và đưa vào canh tác. Nhưng nhìn vào thành phẩm, mọi người cũng tin dần. Điều này sẽ giúp họ cải thiện được thu nhập và cuộc sống. Nhưng để những kết quả nghiên cứu được ứng dụng rộng rãi, chúng tôi cần hỗ trợ về vốn, kỹ thuật them nữa”, anh bày tỏ.

Sau phần trình bày của các nhóm, ban giám khảo hướng tới việc thúc đẩy những giải pháp có khả năng ứng dụng và thương mại hóa, qua đó đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nông nghiệp và quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh.

Tiến sĩ Đặng Mỹ Châu, Giám đốc chương trình Thạc sĩ khởi nghiệp của ĐH Trà Vinh, thành viên giám khảo đòi hỏi những công trình nghiên cứu phải có tính ứng dụng thực tiễn. Theo bà, công nghệ phải giúp nông dân giảm thiểu phần công việc tay chân nhưng đồng thời có thêm thông tin hữu ích để quyết định sản xuất nhằm tăng chất lượng sản phẩm.