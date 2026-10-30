Nghị quyết 57-NQ/TW: Chuyển biến từ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp

Nhiều cơ sở đã vươn lên làm chủ kỹ thuật hiện đại, đóng mới những con tàu hàng nghìn tấn, khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và tạo sinh kế bền vững cho người lao động. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Xác định khoa học, công nghệ là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng hiện đại, tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Từ một xưởng cơ khí nhỏ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại, sản xuất phụ tùng xe đạp, xe máy, Công ty TNHH Việt Thắng, xã Nam Trực đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Với chiến lược phát triển dài hạn, chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại và không ngừng cải tiến quy trình sản xuất, doanh nghiệp ngày càng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, tạo dựng uy tín với các đối tác, mở rộng hợp tác và tham gia cung ứng sản phẩm cho các ngành: điện, than, khoáng sản và xây dựng cầu đường.

Ông Lê Văn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng cho biết, xác định ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, những năm qua, công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng trang bị hệ thống robot hàn công nghiệp, máy cắt CNC cùng nhiều thiết bị cơ khí hiện đại. Việc đưa công nghệ mới vào sản xuất không chỉ giúp nâng cao độ chính xác trong gia công, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với những chi tiết phức tạp mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của đối tác và thị trường.

Việc đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn giúp người lao động giảm bớt các công đoạn thủ công, từng bước thay đổi phương thức làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Gắn bó với Công ty TNHH Việt Thắng khoảng 15 năm, ông Vũ Ngọc Thảo chia sẻ: “Trước đây, một số công đoạn sản xuất phải thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian và công sức. Từ khi công ty đưa máy móc tự động vào sản xuất, công việc thuận lợi hơn, độ chính xác và năng suất lao động được nâng lên. Tuy nhiên, công nghệ mới cũng đòi hỏi mỗi công nhân phải chủ động học hỏi, nâng cao tay nghề, kỹ năng vận hành và làm chủ thiết bị để đáp ứng yêu cầu sản xuất”.

Nhờ chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa máy móc, thiết bị, những năm gần đây, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Đóng tàu Việt Đức, xã Xuân Trường đã từng bước nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, khẳng định uy tín trên thị trường. Với khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các đối tác về chất lượng và tiến độ đóng mới tàu, doanh nghiệp đã thu hút được nhiều đơn hàng, duy trì sản lượng bình quân khoảng 6 tàu hạ thủy mỗi năm, có trọng tải từ 3.000 đến 6.000 tấn.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Đóng tàu Việt Đức cho biết, những năm gần đây, số lượng đơn hàng tăng, quy mô tàu đóng mới ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu vận tải đường sông và đường biển. Trước yêu cầu đó, công ty đã đầu tư hệ thống cắt CNC laser nhằm hiện đại hóa quy trình gia công, nâng cao độ chính xác kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. Việc ứng dụng công nghệ mới còn giúp giảm sức lao động, hạn chế hao phí vật liệu, góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Sau giai đoạn thoái trào, nghề đóng tàu tại xã Xuân Trường (tỉnh Ninh Bình) đang chứng kiến sự trở lại đầy ấn tượng của các doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Những ngày cuối tháng 10, tại xưởng đóng tàu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Đóng tàu Việt Đức, hoạt động sản xuất diễn ra khẩn trương. Hàng trăm công nhân được bố trí thành các tổ, đội, tập trung thi công các hạng mục đóng mới, sửa chữa 3 con tàu. Các bộ phận phối hợp triển khai công việc theo từng công đoạn, bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, công nhân Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Đóng tàu Việt Đức cho biết, tổ sản xuất của ông hiện đảm nhiệm lắp ráp khoang hàng của tàu trọng tải 6.500 tấn, với các công đoạn chủ yếu là lắp ráp kết cấu theo bản vẽ kỹ thuật, cắt kim loại bằng khí và hàn bán tự động sử dụng khí CO₂. Theo ông Tuấn, trước đây, quá trình lắp ráp, hoàn thiện một con tàu thường mất nhiều thời gian và công sức. Hiện nay, nhờ ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại, các công đoạn thi công được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi hơn, góp phần nâng cao năng suất lao động và đáp ứng yêu cầu về tiến độ sản xuất.

Hoạt động đóng tàu tại xã Xuân Trường từng bước được hiện đại hóa, với quy trình sản xuất khép kín từ thiết kế, gia công kết cấu thép, lắp ráp đến hoàn thiện sản phẩm. Trên cơ sở bản vẽ kỹ thuật, đội ngũ kỹ sư triển khai các công đoạn gia công, tạo hình; các tổ thợ trực tiếp thi công theo đúng thông số kỹ thuật, dưới sự giám sát của các bộ phận chuyên trách. Quy trình sản xuất được tổ chức đồng bộ góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm. Từ chỗ chủ yếu đóng những con tàu có trọng tải nhỏ, các doanh nghiệp tại đây đã từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đóng mới tàu có trọng tải đến 6.500 tấn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Theo ông Bùi Tiến Năm, Giám đốc Công ty TNHH Nam Tiến, khoảng 5 năm trở lại đây, nghề đóng tàu tại địa phương có bước phục hồi rõ nét, với nhu cầu đóng mới và sửa chữa tàu ngày càng tăng. Nắm bắt cơ hội thị trường, doanh nghiệp chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao năng lực thi công, đáp ứng yêu cầu về quy mô và tiến độ của các đơn hàng. Đến nay, công ty đã được cấp phép đóng tàu trọng tải đến 10.000 tấn; thời gian hoàn thành mỗi con tàu được rút ngắn từ khoảng 8 tháng xuống còn trung bình 6 tháng.

Theo ông Phạm Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trường, đóng tàu là ngành công nghiệp mũi nhọn được địa phương tập trung phát triển. Bên cạnh việc từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, xã khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Qua đó, từng bước nâng cao sức cạnh tranh của ngành đóng tàu, tạo việc làm ổn định cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.