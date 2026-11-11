Nghị quyết 57-NQ/TW: Chuẩn hóa 99% dữ liệu quốc lộ, cao tốc

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại khu vực nút giao An Thái Trung (Đồng Tháp) hiện có 4 làn xe. Ảnh minh họa: Nhựt An/TTXVN

Hiện Cục Đường bộ Việt Nam đã cơ bản hoàn thành 99% việc chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ trên hệ thống quốc lộ và đường bộ cao tốc.

Kết quả này vượt 19 điểm phần trăm so với mục tiêu tối thiểu 80% Bộ Xây dựng giao, đồng thời hoàn thành sớm hơn thời hạn 15/11/2026 so với kế hoạch đặt ra.

Cụ thể, tổng số bản ghi cầu, hầm và tuyến đường bộ trên hệ thống quốc lộ, cao tốc đã được đồng bộ là 16.852 bản ghi, trong đó: 9.564 bản ghi cầu đường bộ; 7.254 bản ghi tuyến đường bộ; 34 bản ghi hầm đường bộ.

Theo Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị tại Quyết định số 1226/QĐ-BXD ngày 15/7/2026 của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam được giao hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu đủ điều kiện đồng bộ của cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày 15/11/2026.

Cụ thể hóa nhiệm vụ được giao, ngày 17/7/2026, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 836/QĐ-CĐBVN, xác định rõ người thực hiện, nhiệm vụ, thời gian và sản phẩm hoàn thành.

Kết quả trên không chỉ thể hiện nỗ lực của Cục Đường bộ Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số mà còn cho thấy hiệu quả của phương thức tổ chức triển khai theo hướng rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý Trung ương với địa phương.

Đặc biệt, việc gắn trách nhiệm người đứng đầu với sản phẩm cuối cùng, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn sát từng vướng mắc và kiểm chứng kết quả thực tế đã góp phần hạn chế tình trạng báo cáo hình thức, xác nhận hoàn thành khi chưa có sản phẩm cụ thể.

Trước khi triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, Cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ, bao gồm đường cao tốc, quốc lộ và đường địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Từ tháng 4/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã cấp tài khoản, gửi tài liệu hướng dẫn cho các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng; đồng thời đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cập nhật số liệu, trong đó có trách nhiệm của chính quyền cấp xã.

Để bảo đảm việc thu thập, cập nhật dữ liệu được thực hiện thống nhất, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức các khóa đào tạo về thu thập, cập nhật và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ cho khoảng 4.000 lượt người, với sự tham gia của 34 Sở Xây dựng, 4 Khu Quản lý đường bộ và hơn 3.300 xã.

Đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập Nhóm hỗ trợ trực tuyến với gần 1.000 thành viên là cán bộ, công chức cấp xã, phường, Sở Xây dựng và các Khu Quản lý đường bộ. Đây là đầu mối trao đổi, giải đáp và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm dữ liệu không chỉ được cập nhật đầy đủ mà còn phải chính xác, thống nhất.

Song song với công tác đào tạo, hỗ trợ trực tuyến, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chuyên môn, giải đáp vướng mắc của các địa phương và đơn vị quản lý đường bộ trong quá trình thu thập, cập nhật, chuẩn hóa, làm sạch cơ sở dữ liệu.

Nội dung hướng dẫn tập trung vào những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu như xác định, phân loại đường xã, đường thôn, đường đô thị, đường chuyên dùng; xử lý dữ liệu khi sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính; thống nhất cách phân đoạn tuyến, nhập dữ liệu tốc độ, thu thập tọa độ GPS, phân loại tình trạng cầu, xác định cấp kỹ thuật và cấp công trình.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng hướng dẫn quy trình thực hiện 4 bước, yêu cầu nhập đầy đủ, chính xác các trường thông tin bắt buộc, đồng thời xây dựng danh mục kiểm tra để các đơn vị chủ động rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu. Những lỗi thường gặp như sai lý trình, thiếu thông tin xã, phường, thiếu cấp công trình hoặc tình trạng cầu được chỉ rõ để các Sở Xây dựng tập trung kiểm tra, khắc phục.

Các Khu Quản lý đường bộ được giao chủ động rà soát, phối hợp hỗ trợ Sở Xây dựng; cơ chế báo cáo định kỳ và kênh hỗ trợ trực tuyến được duy trì nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Nhờ sự chuẩn bị đồng bộ về công cụ, quy trình và nhân lực, khi Kế hoạch hành động 100 ngày bắt đầu, công tác chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ đã có nền tảng để triển khai ngay, hạn chế tình trạng lúng túng, thiếu thống nhất giữa các cấp quản lý.

Kết quả triển khai cho thấy sự chuyển biến rõ nét về chất lượng và tiến độ thực hiện. Tại thời điểm Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 836/QĐ-CĐBVN ngày 17/7/2026, tỷ lệ dữ liệu được đồng bộ về Trung tâm dữ liệu Quốc gia mới đạt 44%, đến nay đã đạt 99%.

Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ được chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ là nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức quản lý, bảo trì và điều hành giao thông dựa trên dữ liệu. Đồng thời, việc kết nối, liên thông với Trung tâm dữ liệu Quốc gia góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, chia sẻ thông tin, phục vụ công tác quản lý nhà nước và hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành việc chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu đối với các tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ khác trên hệ thống quốc lộ và các tuyến đường bộ do địa phương quản lý. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm dữ liệu đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, sẵn sàng khai thác, kết nối và chia sẻ, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, người dân và doanh nghiệp.