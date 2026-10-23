Nghị quyết 57-NQ/TW: Chủ động ứng phó thiên tai nhờ ứng dụng thời tiết trên điện thoại

Đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thiên tai xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng, nhu cầu tiếp cận thông tin khí tượng thời gian thực của người dân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tiện lợi khi sử dụng điện thoại để xem thời tiết

Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cho ra mắt ứng dụng di động Thời Tiết Việt Nam khí tượng thuỷ văn — sản phẩm công nghệ đưa tri thức khoa học khí tượng đến tận tay mỗi người dân.

Theo đó, ngay khi mở ứng dụng, người dùng được yêu cầu chia sẻ vị trí GPS để nhận thông tin thời tiết chính xác nhất tại địa điểm của mình — bao gồm nhiệt độ, lượng mưa, tốc độ gió, độ ẩm và tình trạng mây. Mọi thông số đều được làm mới tự động 10 phút/lần. Ứng dụng cung cấp các thông tin dự báo thời tiết chi tiết đến hạn 10 ngày cho các điểm trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Dự báo thời tiết từ mô hình số trị được chạy trên hệ thống siêu máy tính của Cục Khí tượng Thủy văn.

Anh Nguyễn Hoàng Sơn, ngõ Trung Tả, phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: "Tôi đã cài ứng dụng này qua điện thoại và cảm thấy rất tiện lợi, ứng dụng thời tiết cung cấp các cảnh báo về thời tiết, thiên tai như khi có mưa lớn, gió to, lốc, mưa dông. Mội thông tin này đều được cảnh báo kịp thời". Cùng với việc biết được các dự báo thường xuyên, liên tục, điều này cũng giúp anh Sơn chủ động đi lại, tiết kiệm được thời gian.

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Bình Phước, ở Trung Hòa Nhân Chính Hà Nội cho rằng, ứng dụng di động Thời Tiết Việt Nam được thiết kế với ngôn ngữ hình ảnh trực quan. “Thay vì những con số khô khan, thông tin được mã hóa bằng màu sắc và ký hiệu dễ hiểu như: màu đỏ cho vùng có nhiệt độ cao, màu tím thể hiện khu vực nhiều bụi mịn, hoặc biểu tượng sấm chớp, mưa giúp người dùng nhận biết nhanh tình hình thời tiết. Cách thể hiện trực quan này giúp mọi người dễ dàng nắm bắt và hình dung, thay vì phải đọc và diễn giải các chỉ số khí tượng phức tạp, Anh Phước chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thu, Chi hội trưởng, Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Nộn, xã Thư Lâm Hà Nội chia sẻ, app thời tiết này rất tiện lợi cho công việc làm nông nghiệp của gia đình, chủ động biết trước thời tiết để tiến hành gieo cấy, tưới cây, đặc biệt là việc phơi thóc mỗi khi thu hoạch.

Công nghệ số cập nhật theo thời gian thực

Theo Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Mai Văn Khiêm, ứng dụng được xây dựng với mục tiêu sử dụng các nguồn dữ liệu chính xác, cập nhật kịp thời, qua đó nâng cao độ tin cậy của các bản tin dự báo, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, sản xuất và đời sống. Từ đây, người dân có thể tra cứu thông tin thời tiết chính thống từ cơ quan khí tượng nhà nước ngay trên điện thoại, cập nhật mỗi 10 phút một lần.

Hệ thống ghi nhận dữ liệu quan trắc thực địa thời gian thực từ mạng lưới hơn 2.600 trạm đo mưa tự động trải dài khắp cả nước. Đặc biệt, nguồn dữ liệu này còn được tối ưu hóa thông qua công nghệ ước lượng lượng mưa từ 8 trạm radar thời tiết hiện đại, cho phép theo dõi sát sao diễn biến mưa theo từng phút. Bên cạnh đó, các thông số về nhiệt độ, độ ẩm, mây và gió cũng được cập nhật liên tục, kết hợp cùng các mô hình số trị tiên tiến và bản tin dự báo, cảnh báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia; bản tin dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và các Đài Khí tượng Thủy văn.

“Điểm mấu chốt tạo nên vị thế khác biệt của ứng dụng chính là chất lượng vượt trội và quy mô khổng lồ của nguồn dữ liệu đầu vào. Thay vì chỉ dựa vào các mô hình dự báo toàn cầu có độ phân giải thấp, ứng dụng đã thực hiện bước đột phá khi tích hợp đồng bộ đa nguồn dữ liệu bản địa chuyên sâu. Người dùng ở bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ Việt Nam đều nhận được thông tin thời tiết phù hợp với vị trí thực của mình với tần suất 10 phút và tầm dự báo tới 10 ngày. Mỗi cơn mưa, mỗi đợt lũ, mỗi trận dông — người dân Việt Nam giờ đây có thêm một người đồng hành đáng tin cậy ngay trong tầm tay”, ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.

Ứng dụng Thời Tiết Việt Nam khí tượng thuỷ văn có mặt trên cả hai nền tảng iOS và Android và sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Công nghệ không thể ngăn bão tố, nhưng có thể giúp con người hiểu, dự báo và chuẩn bị. Khi dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào đời sống hàng ngày, mỗi chiếc điện thoại sẽ không chỉ là công cụ liên lạc, mà là một “trạm thông tin” giúp bảo vệ con người và tài sản, giảm nhẹ thiệt hại, và quan trọng hơn, giúp chúng ta chủ động sống chung an toàn với thiên nhiên.

Thời gian tới, Cục Khí tượng Thủy văn sẽ tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các bản đồ cảnh báo mưa, cảnh báo bão và các sản phẩm khác của Cục nhằm đa dạng hóa các chức năng, đáp ứng nhu cầu cao hơn của cộng đồng.