Nghị quyết 57-NQ/TW: Bộ Nông nghiệp và Môi trường 'chốt' 4 nhiệm vụ chuyển đổi số

Một trong 4 nhiệm vụ là số hóa mạng lưới khí tượng thủy văn. Ảnh: Tiến Vĩnh – TTXVN

Hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu hoàn thành 4 nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm trước thời điểm này: tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, kết nối dữ liệu, quản lý phát thải khí nhà kính và số hóa mạng lưới khí tượng thủy văn.

Theo Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ ngày 1/10 đến hết ngày 10/10. Có 4 nhiệm vụ được lựa chọn để hoàn thành trước ngày 10/10/2026.

Cụ thể, Bộ sẽ hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm tích hợp, hoạt động đồng bộ, thống nhất, thông suốt với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng.

Cùng với đó, kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với các cơ sở dữ liệu đã công bố và các cơ sở dữ liệu mới hoàn thành, phục vụ tự động điền, xác thực và tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hai nhiệm vụ trên do Cục Chuyển đổi số chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có thủ tục hành chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố.

Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, Cục Biến đổi khí hậu chủ trì xây dựng và vận hành Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Hệ thống nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu về phát thải, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon.

Đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn, Cục Khí tượng Thủy văn chủ trì hoàn thiện công cụ điện báo số liệu quan trắc khí tượng thủy văn, phục vụ chuyển đổi số mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc lựa chọn 4 nhiệm vụ trên nhằm cụ thể hóa chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, từ ngày 1/10 đến 10/10, Bộ sẽ đẩy mạnh truyền thông về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số trong ngành; giới thiệu các mô hình, cách làm sáng tạo và những kết quả thiết thực trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, các trang thông tin điện tử của đơn vị và báo chí ngành.

Việc hoàn thành 4 nhiệm vụ trước ngày 10/10 được kỳ vọng tạo dấu ấn cụ thể trong hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và khai thác dữ liệu trong ngành nông nghiệp và môi trường.