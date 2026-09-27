Nghị quyết 57-NQ/CP: Vận hành an toàn, số hóa dịch vụ điện nơi vùng cao, biên giới

Quản lý gần 500 nghìn khách hàng cùng hệ thống lưới điện quy mô lớn, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định trong mọi tình huống, đồng thời đưa dịch vụ điện số đến gần hơn với người dân vùng cao, biên giới.

Vận hành an toàn, số hóa dịch vụ điện nơi vùng cao, biên giới. Ảnh minh hoạ: EVNNPC

Công ty Điện lực Tuyên Quang đang quản lý hệ thống lưới điện quy mô lớn, bao gồm: gần 800 km đường dây 110kV; hơn 5.800 km đường dây trung áp và hơn 8.700 km đường dây hạ áp. Cùng đó, hệ thống trạm biến áp phân phối với 13 trạm 110kV (tổng công suất 879 MVA) và 3.540 trạm phân phối (tổng công suất 669.841 kVA). Đây là hạ tầng trực tiếp phục vụ nhu cầu điện năng của người dân, doanh nghiệp và các hoạt động trên địa bàn.

Để đảm bảo cung cấp điện thông suốt, Công ty chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, kỹ thuật, vận hành và thường xuyên kiểm tra tổng thể lưới điện bằng các thiết bị hiện đại như: flycam, camera nhiệt, thiết bị đo phóng điện cục bộ... từ đó, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm xung yếu, khiếm khuyết cùng tình trạng mang tải cao của đường dây, trạm biến áp; đồng thời tổ chức chuyển tải, san tải, vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc và sửa chữa điện bằng công nghệ sửa chữa điện nóng.

Theo ông Nguyễn Công Đang – Trưởng Điện lực Minh Xuân, tại trung tâm chính trị của tỉnh thường diễn ra các sự kiện, hoạt động văn hóa giải trí lớn kết hợp với các chương trình diễu hành mô hình Trung thu, thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Do vậy, đơn vị tăng cường lực lượng ứng trực, thường xuyên kiểm tra các trạm biến áp; chủ động tiến hành cân đảo pha, hoán chuyển các trạm biến áp non tải, đầy tải để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

Ngoài đảm bảo cung ứng điện tại khu vực trung tâm, công tác ứng trực tại các địa bàn vùng cao, biên giới cũng được chú trọng. Với quyết tâm bám lưới, ông Hoàng Văn Cương – Trưởng Điện lực Mèo Vạc cho biết, phụ trách địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng nơi phên dậu của Tổ quốc, đơn vị xác định việc đảm bảo nguồn điện không chỉ phục vụ sinh hoạt của bà con nhân dân mà còn là nhiệm vụ quan trọng góp phần giữ vững an ninh, chính trị và quốc phòng. Mỗi cán bộ, nhân viên luôn sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ, vượt qua mọi điều kiện khắc nghiệt về địa hình để kịp thời xử lý mọi tình huống.

Trong khi đó, Điện lực Hoàng Su Phì còn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đưa dịch vụ điện số đến gần với người dân. Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, đơn vị đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ điện trên nền tảng số. Không chỉ tuyên truyền tại điểm giao dịch, cán bộ điện lực còn trực tiếp đến chợ phiên, khu dân cư, thôn, bản để hướng dẫn khách hàng ngay trên chiếc điện thoại của mình.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Điện lực Hoàng Su Phì giới thiệu những tiện ích của ứng dụng EVN CSKH và các kênh chăm sóc khách hàng trực tuyến. Người dân được hướng dẫn cụ thể cách cài đặt, đăng nhập, tra cứu hóa đơn tiền điện, theo dõi sản lượng điện sử dụng, lịch ngừng cấp điện, tiếp nhận thông báo và thực hiện các yêu cầu dịch vụ điện.

Nhân viên điện lực giới thiệu ứng dụng EVN CSKH tới khách hàng. Ảnh: Khánh Ly/Bnews/Vnanet.vn

Với nhiều người dân vùng cao, nhất là người lớn tuổi, việc sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh đôi khi còn gặp khó khăn. Vì vậy, thay vì chỉ hướng dẫn chung, cán bộ điện lực kiên trì thực hiện từng thao tác cùng khách hàng, giải đáp những vấn đề còn chưa rõ để người dân có thể tự sử dụng trong những lần tiếp theo.

Cách làm này giúp thông tin về dịch vụ điện số đến gần với người dân hơn, đặc biệt tại những khu vực mà điều kiện tiếp cận công nghệ còn hạn chế. Qua đó, khách hàng có thêm lựa chọn để chủ động theo dõi thông tin sử dụng điện và thực hiện các giao dịch với ngành điện lực mà không phải mất thời gian đi lại.

Đưa dịch vụ điện số đến tận khu dân cư cũng là cách Điện lực Hoàng Su Phì cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Mỗi lượt hướng dẫn, mỗi khách hàng biết cách sử dụng ứng dụng và các kênh dịch vụ trực tuyến là thêm một bước để những tiện ích số trở nên quen thuộc trong đời sống.

Từ những việc làm cụ thể, gần gũi, Điện lực Hoàng Su Phì đang từng bước đưa dịch vụ điện số đến gần hơn với người dân vùng cao, góp phần xây dựng phương thức phục vụ hiện đại, thuận tiện và minh bạch; đồng thời nâng cao trải nghiệm của khách hàng trong quá trình sử dụng điện.

Không dừng lại ở đó, điện lực Tuyên Quang còn tăng cường công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho công trình điện; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cơ sở bảo vệ an toàn tuyệt đối lưới điện, trụ sở, kho tàng và các công trình quan trọng liên quan đến an ninh chính trị – quốc phòng. Khi thời tiết diễn biến bất thường, công ty khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh các nguy cơ mất an toàn điện; chủ động ngăn ngừa các hành vi vi phạm như: bắn pháo dây tráng kim loại, thả đèn trời, ném vật lạ vào đường dây.