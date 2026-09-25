Nghị quyết 57: Khánh thành phòng học STEM tại Trường Petrovietnam - Phong Thổ

Khánh thành và bàn giao Phòng Giáo dục thực hành công nghệ (STEM) tại Trường Petrovietnam - Phong Thổ. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn

Chiều 25/9, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp với tỉnh Lai Châu tổ chức Chuỗi hoạt động "Petrovietnam: Thắp sáng niềm tin - Nâng bước em tới trường" tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở (PTNT TH-THCS) Petrovietnam - Phong Thổ (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Trong khuôn khổ hoạt động, Petrovietnam đã khánh thành và bàn giao Phòng Giáo dục thực hành công nghệ (STEM) tại Trường Petrovietnam - Phong Thổ do Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)-đơn vị thành viên Petrovietnam tài trợ kinh phí; Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU)-đơn vị thành viên khác của Petrovietnam lắp đặt thiết bị và xây dựng chương trình giảng dạy.

Học sinh thực hành trong Phòng Giáo dục thực hành công nghệ (STEM) tại Trường Petrovietnam – Phong Thổ. Ảnh: Anh Nguyễn/Bnews/vnanet.vn

Phòng Giáo dục thực hành công nghệ (STEM) tại Trường Petrovietnam – Phong Thổ là phòng học chuẩn hóa đầu tiên tại khu vực biên giới Phong Thổ, được trang bị hệ thống máy tính, thiết bị thí nghiệm hiện đại cùng các module bài học thực hành mô phỏng ngành năng lượng và Petrovietnam.

Công trình không chỉ giúp học sinh tiếp cận khoa học - công nghệ tiên tiến mà còn khơi dậy tư duy sáng tạo, tinh thần khám phá và định hướng nghề nghiệp tương lai cho thế hệ trẻ vùng cao. Đây cũng là hành động thiết thực của Petrovietnam trong việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị “về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, trong đó nhấn mạnh việc triển khai sâu rộng phong trào "học tập số", phổ cập, nâng cao kiến thức khoa học, công nghệ, kiến thức số trong xã hội.

Các thầy cô trong tổ bộ môn tin học và học sinh trong Phòng Giáo dục thực hành công nghệ (STEM) tại Trường Petrovietnam – Phong Thổ. Ảnh: Anh Nguyễn/Bnews/vnanet.vn

Gửi lời thăm hỏi tới tới các lãnh đạo tỉnh Lai Châu, các thầy cô giáo, các phụ huynh và 1.050 học sinh Trường Petrovietnam - Phong Thổ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam Trần Quang Dũng nhấn mạnh, thực hiện Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, Petrovietnam đã được Đảng, Nhà nước và tỉnh Lai Châu giao nhiệm vụ tài trợ, đồng hành xây dựng ngôi trường này. Với tinh thần làm việc trách nhiệm và sự quyết tâm cao nhất của người lao động Petrovietnam, Trường Petrovietnam – Phong Thổ đã chính thức hoàn thành vào tháng 7/2026 và trở thành ngôi trường đầu tiên trên cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị quan trọng được Bộ Chính trị giao tại Thông báo số 81-TB/TW.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam Trần Quang Dũng phát biểu tại chuỗi hoạt động. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn

Là ngôi trường đầu tiên trên cả nước được Petrovietnam đầu tư lớn nhất từ trước đến nay từ nguồn đóng góp của cán bộ, người lao động Tập đoàn, Trường Petrovietnam-Phong Thổ là cơ sở giáo dục hiện đại, đồng bộ gồm 30 phòng học, 16 phòng bộ môn, khu nhà ở nội trú cho 860 học sinh, nhà ăn, nhà đa năng và bể bơi đã hiện hữu giữa đại ngàn. Đây là điểm khởi đầu cho một cam kết đồng hành dài hạn và trách nhiệm trọn vẹn của Petrovietnam đối với sự nghiệp giáo dục nơi biên cương Tổ quốc.

Lãnh đạo Petrovietnam thăm hỏi động viên các thầy cô giáo và học sinh Trường Petrovietnam-Phong Thổ. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn

Với triết lý an sinh xã hội của Petrovietnam là sự chuyển dịch sâu sắc từ "an sinh tiếp sức" sang "an sinh kiến tạo", Petrovietnam chính thức bàn giao Phòng Giáo dục thực hành STEM cho Trường Petrovietnam-Phong Thổ nhằm đầu tư chiều sâu về "phần mềm" tri thức. Việc đưa công nghệ STEM, các mô hình khoa học và bài học thực hành năng lượng lên vùng biên giới Phong Thổ là lời khẳng định học sinh vùng cao có quyền được tiếp cận công nghệ hiện đại nhất như học sinh các đô thị lớn. Phòng học này chính là cửa sổ mở ra thế giới, khơi dậy tư duy sáng tạo, tinh thần khám phá khoa học và định hướng nghề nghiệp tương lai cho các cháu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Petrovietnam-Phong Thổ, Hiệu trưởng Phùng Văn Ơn cho biết, năm học mới 2026 – 2027, nhà trường đã hoàn thành tốt kế hoạch tuyển sinh theo đúng quy định, tiếp nhận và quản lý 1.050 học sinh thuộc đối tượng thụ hưởng mô hình trường dân tộc nội trú.

Về công tác chuyên môn, giảng dạy và học tập, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã chủ động nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm. Đặc biệt, việc khánh thành và đưa vào sử dụng Phòng Giáo dục thực hành STEM Petrovietnam Innovation hôm nay là một dấu mốc quan trọng, là cầu nối tri thức hiện đại giúp các em học sinh vùng biên giới được tiếp cận với khoa học công nghệ, khơi dậy tư duy sáng tạo, năng lực thực hành và khát vọng vươn lên, Hiệu trưởng Phùng Văn Ơn chia sẻ.

Đánh giá cao trách nhiệm xã hội, sự đồng hành của Petrovietnam trong việc hỗ trợ tỉnh Lai Châu xây dựng Trường Petrovietnam-Phong Thổ với cơ sở hiện đại bậc nhất tại tỉnh, trong đó có phòng học STEM hiện đại, ông Vũ Tiến Hoá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, phòng học STEM tại Trường Petrovietnam-Phong Thổ là phòng học STEM thứ tư được Petrovietnam tài trợ tại Lai Châu. Việc trang bị phòng học này giúp trang bị kiến thức STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), tăng cường thực hành, từ đó ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, hình thành nên năng lực cho giáo viên và học sinh trong tương lai.

Để phát huy hiệu quả cao nhất các phòng học STEM mà Petrovietnam tài trợ, bên cạnh việc chuyển giao công nghệ của đội ngũ chuyên gia đến từ Đại học Dầu khí (PVU), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu đã tiến hành mở các lớp tập huấn cho tất cả thầy cô giáo thuộc các bộ môn STEM ở 4 trường có phòng học STEM. “Chúng tôi kỳ vọng với sự hỗ trợ của Petrovietnam và PVU, các thầy cô giáo cũng tiếp tục tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức để khai thác tốt nhất công năng của phòng học STEM, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường học ở Lai Châu”, ông Vũ Tiến Hoá cho biết.

Lãnh đạo Petrovietnam, PVCFC trao quà cho học sinh Trường Petrovietnam-Phong Thổ. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn

Cũng trong chiều tối 25/9, Petrovietnam đã tổ chức Ngày hội Trung thu sinh động với 6 gian hàng trải nghiệm ngoài trời (Em làm đèn Trung thu, Sắc màu Trăng rằm, Bóng bay ước mơ, Thử thách tuổi thơ, STEM vui cùng em, Sắc màu vùng cao) cùng các trò chơi dân gian thu hút 1.050 học sinh tham gia.

Nhân dịp này, Công đoàn Petrovietnam, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh và Công ty Phân bón Petrovietnam Cà Mau (PVCFC) đã gửi tới học sinh Trường Petrovietnam-Phong Thổ 1.050 chiếc áo ấm mùa đông, bánh trung thu, đồ dùng học tập, giúp các em học sinh vững bước tới trường trong mùa đông khắc nghiệt nơi biên cương vùng cao sắp tới.