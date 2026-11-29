Tại các địa phương, định hướng này đang được cụ thể hóa bằng những giải pháp từ đổi mới nguyên tắc lựa chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đến quy hoạch không gian nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ chiến lược.

Lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo

Tại Hà Nội, yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ được cụ thể hóa bằng những nguyên tắc mới trong lựa chọn, tham mưu các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách thành phố.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa tiêu biểu của Thủ đô. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Theo thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về nguyên tắc lựa chọn, tham mưu nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách thành phố, các nhiệm vụ đề xuất tài trợ, đặt hàng phải đáp ứng đồng thời 5 nguyên tắc, chú trọng tính mới, hiệu quả ứng dụng và năng lực thực hiện của tổ chức chủ trì. Đặc biệt, nhiệm vụ phải trực tiếp góp phần giải quyết ít nhất một vấn đề thuộc danh mục các bài toán lớn của thành phố hoặc một điểm nghẽn cấp bách được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.

Theo cách tiếp cận này, tổ chức đề xuất phải phân tích hiện trạng, làm rõ kết quả dự kiến, mức độ đóng góp và tác động của nhiệm vụ đối với vấn đề cần giải quyết. Những đề xuất chỉ viện dẫn bài toán lớn, điểm nghẽn của thành phố nhưng không chứng minh được mối liên hệ giữa nội dung nghiên cứu và sản phẩm đầu ra sẽ không được xem xét. Cùng với đó, việc rà soát, đối sánh với công nghệ, giải pháp đang được sử dụng trên thị trường trong nước và quốc tế nhằm hạn chế đầu tư trùng lặp, nghiên cứu lại những công nghệ đã có.

Đối với công nghệ đã phổ biến, thành phố ưu tiên chuyển giao, giải mã, mua bí quyết công nghệ gắn với làm chủ và thích nghi công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng không tham mưu lựa chọn những nhiệm vụ có nội dung chủ yếu là mua sắm, triển khai, nhân rộng thiết bị, phần mềm hoặc giải pháp sẵn có; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thông thường, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, điều tra, khảo sát, tuyên truyền hoặc đào tạo đơn thuần không thuộc phạm vi ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn này.

Không dừng ở yêu cầu về tính mới, yêu cầu triển khai lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố còn đặt trọng tâm vào chất lượng và khả năng đo đếm của sản phẩm cuối cùng. Kết quả nhiệm vụ phải hoàn chỉnh, có thể đánh giá được, không chỉ dừng ở báo cáo khoa học, báo cáo tổng hợp, chuyên đề lý thuyết hoặc bài báo khoa học. Với nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, sản phẩm cần có thông số kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng rõ ràng, đáp ứng yêu cầu đưa vào sản xuất, sử dụng hoặc thương mại hóa. Đối với các giải pháp thuộc lĩnh vực xã hội, hiệu quả nghiên cứu được xem xét thông qua những thay đổi cụ thể trong quản trị đô thị, phát triển văn hóa, con người và kinh tế - xã hội; có thể lượng hóa bằng số thủ tục, quy định được sửa đổi, cắt giảm, số cơ quan, đơn vị, địa bàn áp dụng hoặc mức độ cải thiện các chỉ tiêu quản lý.

Mạng lưới phẫu thuật robot từ xa hai chiều: Bước đột phá lớn trong ứng dụng khoa học công nghệ vào khám chữa bệnh. Trong ảnh: Xóa bỏ về khoảng cách địa lý, hai ca phẫu thuật được thực hiện thành công, an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Đi cùng với trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận là yêu cầu về năng lực của tổ chức chủ trì và nhóm nghiên cứu. Các đơn vị phải chứng minh năng lực chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất và kết quả nghiên cứu đã được kiểm chứng; đồng thời trực tiếp thực hiện các nội dung khoa học, công nghệ chính, không chủ yếu đứng tên rồi thuê khoán lại phần lớn công việc cho đơn vị khác. Các nguyên tắc này được áp dụng đối với những đề xuất chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục kể từ ngày 25/11/2026.

Thành lập khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trong khi Hà Nội tập trung đổi mới phương thức lựa chọn và đầu tư nhiệm vụ nghiên cứu, Thành phố Hồ Chí Minh lại mở hướng đi mới từ việc hình thành những không gian phát triển có khả năng kết nối hoạt động nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ, yêu cầu chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng được đặt ra trong thực tiễn hoạt động của Thành phố. Trong quy hoạch tổng thể, việc thành lập khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố sẽ là mô hình trọng tâm, gắn kết nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa, đồng thời kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng thông qua cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

TP. Hồ Chí Minh đã và đang tiếp tục phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Các khu đô thị mới được quy hoạch gắn với khu vực trung tâm hiện hữu. Trong ảnh: Cầu Phú Mỹ (TP Hồ Chí Minh) trong ngày khánh thành. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Đô thị Khoa học công nghệ Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, gồm vùng lõi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; vành đai sản xuất công nghệ cao; hệ thống kết nối đa tầng. Vùng lõi dự kiến hình thành tại khu vực trung tâm phường Bình Dương với quy mô khoảng 220 ha, định hướng mở rộng thêm khoảng 103 ha, tập trung các trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo, thử nghiệm, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Bao quanh vùng lõi là vành đai sản xuất công nghệ cao với hệ sinh thái khu công nghiệp thế hệ mới gồm Cây Trường, Bàu Bàng mở rộng, Lai Hưng, VSIP III và VSIP IV. Tổng quỹ đất công nghiệp công nghệ cao hơn 3.100 ha, trong đó khoảng 1.020 ha dành cho các khu công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung. Hệ thống giao thông, logistics, viễn thông và dữ liệu được xác định là hạ tầng kết nối, bảo đảm hoạt động nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ.

Để mô hình vận hành hiệu quả, các chuyên gia cho rằng, liên kết Nhà nước – viện/ trường - doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định; tuy nhiên, cần triển khai đồng bộ bốn chương trình đột phá về giao thông công cộng và mạng lưới đường sắt; dịch chuyển công nghiệp theo mô hình "Nơi đi - Nơi đến"; phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng nhân lực.

Cụ thể hóa Nghị quyết 57 đòi hỏi đổi mới đồng thời phương thức đầu tư, tổ chức nghiên cứu và cơ chế kết nối các chủ thể. Nhà nước cần phát huy vai trò định hướng, đặt hàng và tạo lập môi trường chính sách; viện nghiên cứu, trường đại học tập trung phát triển tri thức, công nghệ và nhân lực; doanh nghiệp tham gia xác định nhu cầu, thử nghiệm và tiếp nhận sản phẩm. Gắn kết chặt chẽ các khâu này sẽ góp phần khắc phục khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư, từng bước đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội.