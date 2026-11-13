Nghị quyết 34 - Cú hích từ chính sách hỗ trợ giống sản xuất nông nghiệp

Giảm chi phí đầu vào, khuyến khích mở rộng sản xuất

Với hơn 2 sào dưa chuột và rau màu, vụ Đông là nguồn thu nhập quan trọng của gia đình bà Nguyễn Thị Hường, ở xóm Song Yên, xã Tân Châu. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do thời tiết. Những đợt mưa lớn, ngập úng khiến cây trồng hư hỏng, người dân phải gieo trồng lại, kéo theo chi phí đầu tư tăng cao.

Bà Nguyễn Thị Hường, ở xóm Song Yên, xã Tân Châu chăm sóc cho 2 sào dưa chuột vụ Đông. Ảnh: Thanh Nhàn

Vì vậy, chính sách hỗ trợ 80% kinh phí mua giống theo Nghị quyết 34 của HĐND tỉnh đã giúp gia đình bà Hường giảm đáng kể gánh nặng đầu vào, có thêm điều kiện duy trì và mở rộng diện tích sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Hường chia sẻ: “Thời tiết mưa nhiều, ngập úng nên bà con phải trỉa đi, trỉa lại, tốn rất nhiều kinh phí. Theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh là hỗ trợ 80% về giống cho bà con nông dân, chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Sang năm tới chắc chắn tôi vẫn giữ 2 sào này và có khả năng phát triển thêm nữa”.

Cánh đồng dưa chuột vụ Đông tại xã Tân Châu. Ảnh: Thanh Nhàn

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho người dân, chính sách còn tạo điều kiện để các hợp tác xã phát huy vai trò tổ chức sản xuất, định hướng những cây trồng có lợi thế, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và thị trường tiêu thụ. Tại xã Tân Châu, dưa chuột hiện là một trong những cây trồng chủ lực của vụ Đông, với diện tích gần 40 ha.

Ông Cao Văn Cương - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Diễn Lộc, xã Tân Châu cho biết: "Giá giống trên thị trường hiện nay khá cao, dao động trên 150.000 đồng/gói, nhưng nhờ chính sách hỗ trợ 80% tiền giống, gánh nặng của bà con được vơi bớt rất nhiều. Đây là ưu thế lớn tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tính bình quân vụ Đông vừa qua, cây dưa chuột mang lại thu nhập khoảng 15 triệu đồng/sào".

Ông Cao Văn Cương - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Diễn Lộc, xã Tân Châu chia sẻ: Nhờ có chính sách hỗ trợ tiền giống nên HTX phát triển được hơn 40 ha dưa chuột hàng hóa vụ Đông. Ảnh: Thanh Nhàn

Theo Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. Trong lĩnh vực trồng trọt, tỉnh tập trung hỗ trợ một số cây trồng có tiềm năng, lợi thế, góp phần định hướng sản xuất theo hướng hàng hóa.

Cụ thể, đối với cây trồng vụ Đông, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ một lần 80% chi phí mua giống. Điều kiện là sử dụng các loại giống thuộc Đề án sản xuất vụ Đông của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời có hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Đối với cây chè, chính sách hỗ trợ 80% kinh phí mua giống khi trồng mới hoặc trồng thay thế bằng các giống chè được quy định. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ 5 triệu đồng/ha chi phí làm đất trồng mới và 3 triệu đồng/ha đối với diện tích trồng thay thế.

Với cây dứa, người trồng được hỗ trợ 80% kinh phí mua giống đối với diện tích trồng mới lần đầu, có kế hoạch phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, hỗ trợ 5 triệu đồng/ha chi phí làm đất và 3,5 triệu đồng/ha chi phí màng phủ ni lông. Đối với cây cam, mức hỗ trợ giống cũng là 80% kinh phí mua giống và 5 triệu đồng/ha chi phí làm đất trồng mới theo điều kiện quy định.

Động lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất

Không dừng lại ở việc giảm chi phí đầu vào, chính sách hỗ trợ giống còn khuyến khích người dân tiếp cận các giống cây trồng chất lượng cao, có khả năng thích ứng tốt hơn với điều kiện sản xuất. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, việc đưa giống keo nuôi cấy mô vào sản xuất là một trong những hướng đi được quan tâm.

Theo Nghị quyết 34, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đáp ứng điều kiện được hỗ trợ 80% chi phí mua mầm mô cây lâm nghiệp từ các trung tâm khoa học công nghệ, đơn vị, tổ chức được công nhận; tổng số lượng hỗ trợ không quá 5 triệu mầm mô mỗi năm. Chính sách này đang tạo điều kiện để người dân từng bước thay thế giống keo truyền thống bằng giống keo nuôi cấy mô, hướng tới nâng cao chất lượng rừng trồng.

Ông Lê Văn Tuất - Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương cho biết: “Thực hiện chính sách hỗ trợ 80% tiền giống đối với keo cấy mô theo Nghị quyết 34 thì hiện nay 2 vạn cây đã trồng được 2 tháng, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Tiếp tục, chúng tôi đã lấy về thêm 3 vạn cây và đưa vào bầu. Keo cấy mô có khả năng sinh trưởng, phát triển và chịu đựng thời tiết khắc nghiệt tốt hơn so với keo cành”.

Ở xã Giai Xuân, chính sách hỗ trợ giống, làm đất và phủ ni lông đang trở thành động lực để địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển vùng dứa tập trung. Đây là cây trồng được đánh giá phù hợp với điều kiện sản xuất và định hướng phát triển nông nghiệp của địa phương.

Ươm giống cây lâm nghiệp tại xã Quế Phong. Ảnh: tư liệu

Ông Vũ Ngọc Sơn- Phó Chủ tịch UBND xã Giai Xuân cho biết: “Nghị quyết 34 đã là một bệ đỡ để hỗ trợ thêm bà con nông dân về chi phí mua giống, tiền cày và tiền phủ ni lông. Xác định từ nay đến năm 2030, chúng tôi đã xây dựng đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng đưa cây dứa về trên địa bàn với cái diện tích khoảng 2.000 ha”.

Bà con nông dân xã Giai Xuân tập trung trồng dứa nguyên liệu. Ảnh: Thanh Nhàn

Theo quy định, kinh phí hỗ trợ được thực hiện một lần sau đầu tư, khi các nội dung chính sách hoàn thành và được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu. Việc thụ hưởng phải bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện và không trùng lặp chính sách hỗ trợ đối với cùng một nội dung.

Với những quy định cụ thể, sát nhu cầu sản xuất, Nghị quyết 34 đang mở thêm cơ hội để người dân giảm chi phí đầu tư, mạnh dạn ứng dụng giống mới và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh việc triển khai đồng bộ, đúng đối tượng, các địa phương cần gắn hỗ trợ giống với quy hoạch vùng sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, nguồn lực hỗ trợ của tỉnh thực sự trở thành động lực nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sản xuất nông nghiệp.