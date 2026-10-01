Nghị quyết 303/NQ-CP: Gần 900.000 căn nhà ở xã hội được giao chỉ tiêu trong 5 năm

Ngày 30/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị quyết 303/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết thay thế Nghị quyết 07/NQ-CP ngày 12/1/2026.

Khu nhà ở xã hội Định Hoà của Becamex xây dựng.

899.857 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Theo Nghị quyết 303/NQ-CP, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được giao cho các địa phương trong giai đoạn 2026-2030 là 899.857 căn.

Trong đó, chỉ tiêu nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua là 708.834 căn; chỉ tiêu nhà ở cho thuê là 191.023 căn.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.

Trong số các địa phương được nêu cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh được giao 181.257 căn, Hà Nội 84.000 căn, Đồng Nai 60.054 căn, Hải Phòng 32.850 căn, Đà Nẵng 26.279 căn, Cần Thơ 13.250 căn và Huế 10.600 căn.

Tổng chỉ tiêu của 7 địa phương này là 408.290 căn.

Các địa phương có trách nhiệm đưa chỉ tiêu được giao vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, tổ chức triển khai và hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu được giao.

Chính phủ yêu cầu tăng nhà ở cho thuê

Nghị quyết 303/NQ-CP yêu cầu các địa phương nghiên cứu, chỉ đạo chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội tăng chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, giảm nhà ở xã hội để bán.

Chính phủ xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn và yêu cầu ưu tiên phát triển, nhất là mô hình chung cư cho thuê có hạ tầng đồng bộ tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), các vùng động lực và hành lang kinh tế quan trọng.

Các địa phương được yêu cầu tổ chức lập, phê duyệt danh mục vị trí khu đất đã được xác định để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; bố trí đủ quỹ đất tại những vị trí thuận lợi, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Chính phủ cũng yêu cầu ưu tiên bố trí quỹ đất sạch và nguồn vốn ngân sách Nhà nước thông qua Quỹ nhà ở của địa phương để phát triển nhà ở cho thuê; đồng thời huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Dự án nhà ở xã hội vào “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”

Một nội dung khác được Nghị quyết 303/NQ-CP yêu cầu các địa phương thực hiện là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được yêu cầu thực hiện đồng thời, song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường; rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Đối với các dự án nhà ở xã hội đã khởi công, địa phương phải đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực thực hiện, với yêu cầu quyết tâm hoàn thành trong năm 2026.

Các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Nghị quyết cũng yêu cầu tăng cường giám sát của cộng đồng để các công trình, dự án được thực hiện đúng quy hoạch, thiết kế, bảo đảm chất lượng, tránh thất thoát, lãng phí.

Nghị quyết 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 thay thế Nghị quyết 07/NQ-CP ngày 12/1/2026 về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.