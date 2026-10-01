Nghị quyết 24: Từ dám nghĩ đến làm được
Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đồng thời lấy sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực thi làm thước đo đánh giá. Làm thế nào để tinh thần ấy trở thành năng lực hành động của bộ máy, góp phần kiến tạo phát triển?
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị công.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nghi-quyet-24-tu-dam-nghi-den-lam-duoc-420215.htm