Nghị quyết 24: Đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, từ ngày 1/10, Nhật Bản tăng mạnh các khoản phí liên quan đến thay đổi tư cách lưu trú, thời gian lưu trú và xin thường trú đối với người nước ngoài, đồng thời siết điều kiện xét cấp thường trú trong bối cảnh số cư dân nước ngoài tiếp tục tăng.