Nghị quyết 24: Đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc
Tinh thần dám nghĩ, dám làm cần được thể hiện bằng những công việc được giải quyết, những vướng mắc được tháo gỡ, lợi ích mang lại cho người dân. Để khuyến khích tinh thần ấy, việc đánh giá, sử dụng và bảo vệ cán bộ phải có sự chuyển biến tương ứng. Đây là yêu cầu được đặt ra trong NQ24 của Bộ Chính trị, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực hành động, sẵn sàng nhận trách nhiệm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nghi-quyet-24-danh-gia-can-bo-bang-ket-qua-cong-viec-420214.htm