Nghị quyết 23-NQ-TW: Tạo động lực mới trong việc thu hút nguồn lực, chất xám của kiều bào

Theo Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ) Hoàng Anh Tuấn, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) là sự tiếp nối của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, kế thừa toàn diện tinh thần đại đoàn kết dân tộc và phát triển lên một bước mới.

Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn cho rằng, Nghị quyết 23 sẽ tạo những động lực mới trong việc thu hút nguồn lực, chất xám của kiều bào, qua đó đóng góp ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn cho công cuộc phát triển kinh tế đất nước.

“Với Nghị quyết số 36-NQ/TW, chúng ta đã huy động được một nguồn lực rất lớn từ kiều bào, không chỉ về tài chính mà còn là những đóng góp trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước trên thế giới, trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao vị thế, ảnh hưởng của người Việt Nam ở nước ngoài. Với Nghị quyết số 23-NQ/TW, chúng ta sẽ còn làm được nhiều hơn thế”, Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn nhận định.

Tư tưởng bao trùm Nghị quyết 23-NQ/TW nêu rõ, người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và nhấn mạnh, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Các diễn giả trình bày tại Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo (AI) tác nhân: Thúc đẩy năng suất, đổi mới sáng tạo và tương lai việc làm” vào ngày 27/9. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cung cấp)

Do đó, theo Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn, việc cụ thể hóa Nghị quyết 23 có ý nghĩa quan trọng, qua đó xác định rõ phương thức huy động nguồn lực; các chính sách ưu đãi cụ thể để kiều bào về nước; đồng thời xây dựng các cơ chế để bà con yên tâm phát huy chất xám, trí tuệ, khơi thông nguồn lực từ bên ngoài, đóng góp tốt hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nêu bật nội dung Nghị quyết nhấn mạnh vai trò kiến tạo của Nhà nước, Chính phủ trong việc hoàn thiện các thể chế, cơ chế và chính sách để thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn cho rằng, điều này thể hiện quyết tâm rất cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như cả hệ thống chính trị trong việc nhìn nhận lại vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng cách tiếp cận mới trong huy động nguồn lực, ghi nhận những đóng góp của bà con; đổi mới phương thức thúc đẩy, thu hút và huy động nguồn lực, đồng thời sắp xếp lại bộ máy để hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn.

“Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn đất nước bước vào một thời kỳ mới, giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học-công nghệ là động lực và giữ vai trò trung tâm thúc đẩy sự phát triển,” Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco nhấn mạnh.

Chia sẻ thực tế về việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại sở tại, Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn cho biết, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã tích cực triển khai công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, theo Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn, với Nghị quyết số 36-NQ/TW và đến Nghị quyết 23, chúng ta có những điều kiện thuận lợi hơn để Tổng Lãnh sự quán thúc đẩy các hoạt động thu hút nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. “Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ là động lực và giữ vai trò trung tâm thúc đẩy sự phát triển”, Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo (AI) tác nhân: Thúc đẩy năng suất, đổi mới sáng tạo và tương lai việc làm” diễn ra ngày 27/9 thu hút sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân và trí thức người Việt tại San Francisco. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cung cấp)

Trên tinh thần của Nghị quyết 23-NQ/TW, trong gần một tháng qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco (Hoa Kỳ) đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao công nghệ thu hút được sự tham gia của đông đảo chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân và trí thức người Việt tại Vùng Vịnh San Francisco.

Điển hình là hoạt động kết nối công nghệ với cộng đồng người Việt và người Mỹ gốc Việt trong các lĩnh vực AI, robotics, đầu tư mạo hiểm, công nghệ và khởi nghiệp đã diễn ra tại Silicon Valley vào ngày 16/9 vừa qua. Tại sự kiện, với tài năng, khát vọng, các chuyên gia, trí thức trẻ người Việt đã chia sẻ các dự án công nghệ và ý tưởng kinh doanh cũng như bày tỏ mong muốn được cống hiến, góp sức cho sự phát triển của Việt Nam.

Cùng với đó, vào ngày 27/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tiếp tục tổ chức thành công Hội thảo về công nghệ mới với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) tác nhân: Thúc đẩy năng suất, đổi mới sáng tạo và tương lai việc làm” với sự đồng hành của MISA và Viettel USA. Cùng với đại diện lãnh đạo của các đơn vị đồng hành, sự kiện còn thu hút được sự tham gia của các chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân và trí thức người Việt tại San Francisco. Các diễn giả đã tập trung trao đổi về AI tác nhân, năng suất, an toàn và tương lai cạnh tranh của doanh nghiệp; chia sẻ góc nhìn thực tiễn.

Việc cụ thể hóa Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa quan trọng, qua đó xác định rõ phương thức huy động nguồn lực; các chính sách ưu đãi cụ thể để kiều bào về nước; đồng thời xây dựng các cơ chế để bà con yên tâm phát huy chất xám, trí tuệ, khơi thông nguồn lực từ bên ngoài, đóng góp tốt hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Hoa Kỳ) Hoàng Anh Tuấn

Qua các hoạt động này, Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn muốn gửi tới thông điệp: Ngoại giao công nghệ phải hướng tới kết nối con người và biến kết nối thành nguồn lực phát triển. Vùng Vịnh San Francisco có đông đảo chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân và trí thức người Việt; điều quan trọng là tạo ra những “cây cầu” giữa cộng đồng này với doanh nghiệp, trường đại học, nguồn vốn và những nhu cầu cụ thể của Việt Nam. Vì vậy, các hoạt động của Tổng Lãnh sự quán không chỉ nhằm giới thiệu những xu hướng công nghệ mới, mà kết nối đúng người, lựa chọn đúng vấn đề và hình thành một mạng lưới công nghệ người Việt ngày càng gắn kết, thực chất và hướng về Việt Nam.