Nghị quyết 23: Khai mở nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong kỷ nguyên mới
Ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, mở ra một bước chuyển trong cách nhìn và cách làm: từ tập hợp, gắn kết đến kết nối, đồng hành và phát huy nguồn lực. Qua đó, trí tuệ, kinh nghiệm, công nghệ và mạng lưới quốc tế của người Việt Nam trên toàn cầu được đặt trong một không gian đóng góp rộng hơn, cùng hướng về mục tiêu phát triển đất nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nghi-quyet-23-khai-mo-nguon-luc-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-trong-ky-nguyen-moi-418510.htm