Nghị quyết 21 tạo đòn bẩy phát triển chăn nuôi ở Xuân Ái

Ngay sau khi Nghị quyết số 21 được triển khai, UBND xã Xuân Ái đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phối hợp với các thôn rà soát đối tượng, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ và lựa chọn những hộ đủ điều kiện tham gia.

Trong quá trình thực hiện, cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở, hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình chăn nuôi, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Qua đó, bảo đảm chính sách được triển khai đúng đối tượng, đúng quy trình và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Các hộ chăn nuôi được nhận kinh phí hỗ trợ.

Các hộ tham gia được hướng dẫn lựa chọn vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, lao động, nguồn thức ăn cũng như khả năng đầu tư của gia đình. Nhờ đó, nguồn kinh phí hỗ trợ từng bước phát huy hiệu quả, tạo động lực để người dân mạnh dạn phát triển sản xuất.

Đến nay, xã Xuân Ái đã triển khai 34 mô hình chăn nuôi, gồm: 27 mô hình nuôi lợn thịt, lợn nái sinh sản; 4 mô hình nuôi trâu, bò cái sinh sản; 2 mô hình nuôi gà đen H’Mông và 1 mô hình nuôi dê.

Theo chính sách hỗ trợ, mỗi mô hình nuôi lợn thịt, lợn nái sinh sản được hỗ trợ 50 triệu đồng; mô hình nuôi trâu, bò cái sinh sản được hỗ trợ 25 triệu đồng; mô hình nuôi gà H’Mông được hỗ trợ 5 triệu đồng và mô hình nuôi dê được hỗ trợ 10 triệu đồng.

Cùng với hỗ trợ kinh phí, người dân được hướng dẫn kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Sau khi hoàn thành các nội dung theo quy định, 100% mô hình đã được cơ quan chuyên môn tổ chức nghiệm thu. Tổng kinh phí hỗ trợ đã giải ngân cho các hộ dân trên địa bàn xã đạt hơn 1,4 tỷ đồng. Đây là nguồn lực giúp các gia đình giảm bớt chi phí đầu tư ban đầu, có điều kiện mua con giống và từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi.

Gia đình chị Nguyễn Thị Quỳnh, thôn Quyết Hùng, là một trong những hộ được hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi gà với quy mô 3.000 con. Đối với gia đình chị, nguồn kinh phí hỗ trợ không chỉ có ý nghĩa về vật chất, còn tạo thêm niềm tin để đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng ổn định, lâu dài.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh chia sẻ: “Nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước giúp gia đình giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu. Được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật thường xuyên, chúng tôi yên tâm phát triển chăn nuôi, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế và ổn định thu nhập”.

Cùng với hỗ trợ kinh phí, xã Xuân Ái chú trọng hướng dẫn kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn sinh học. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phối hợp với các thôn và cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định, chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi, vệ sinh chuồng trại và chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Việc hoàn thành nghiệm thu, giải ngân kịp thời kinh phí hỗ trợ tạo điều kiện để các hộ tiếp tục duy trì, phát triển mô hình.

Đến nay, xã Xuân Ái đã triển khai 34 mô hình chăn nuôi từ Nghị quyết 21.

Từ những mô hình bước đầu, người dân có thêm kinh nghiệm trong lựa chọn con giống, tổ chức chăn nuôi và tính toán hiệu quả kinh tế. Đây cũng là tiền đề để địa phương từng bước hình thành các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất của Xuân Ái.

Ông Hoàng Văn Sơn, thôn Khe Dứa, là hộ được hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi dê và nuôi lợn nái sinh sản. Từ nguồn hỗ trợ, gia đình ông có thêm điều kiện đầu tư con giống, phát triển chăn nuôi, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong gia đình. Hiện nay, gia đình ông Sơn nuôi 42 con dê, 15 con lợn nái và 15 con lợn thịt.

Các mô hình chăn nuôi ở Xuân Ái bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Hoàng Văn Sơn cho biết: “Nhờ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, gia đình tôi có thêm điều kiện mua con giống, phát triển chăn nuôi. Cán bộ xã cũng thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi nên chúng tôi yên tâm hơn trong quá trình sản xuất. Gia đình tôi sẽ tiếp tục chăm sóc tốt đàn dê, lợn, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có để phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập”.

Từ kết quả bước đầu, xã Xuân Ái xác định việc thực hiện Nghị quyết số 21 không dừng lại ở hỗ trợ riêng lẻ từng hộ mà hướng tới liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Địa phương khuyến khích những hộ có cùng điều kiện, cùng hướng sản xuất liên kết với nhau, từng bước hình thành các nhóm hộ, tổ hợp tác và mô hình chăn nuôi hàng hóa.

Thông qua liên kết, các hộ dân có thể chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, chủ động hơn trong phòng, chống dịch bệnh và thuận lợi trong tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Những mô hình chăn nuôi hiệu quả sẽ được lựa chọn, xây dựng thành mô hình điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng trong cộng đồng.

Ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Ái, khẳng định: “Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung triển khai Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh theo hướng hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục tiêu, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực sau hỗ trợ. Địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ chính sách, mạnh dạn đăng ký và đầu tư phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ. Cùng với đó, xã tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc vật nuôi và bảo đảm an toàn sinh học trong chăn nuôi”.

Với cách triển khai chủ động, sát thực tế và chú trọng hiệu quả sau hỗ trợ, Nghị quyết số 21 đang từng bước trở thành động lực thúc đẩy chăn nuôi ở Xuân Ái. Từ nguồn lực của Nhà nước, người dân có thêm điều kiện phát huy nội lực, khai thác lợi thế địa phương, nâng cao thu nhập, từng bước phát triển chăn nuôi hàng hóa theo hướng phù hợp, bền vững.