Nghị quyết 20 tạo “luồng sinh khí mới" cho kinh tế tập thể

HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc (xã Hoa Lộc) đầu tư mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cụ thể hóa Nghị quyết 20, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: từ tích tụ đất đai, hỗ trợ hạ tầng, quy hoạch vùng nguyên liệu đến đẩy mạnh chuyển đổi số. Không còn mô hình HTX kiểu cũ thụ động, các HTX thế hệ mới tại Thanh Hóa hôm nay đã chủ động hội nhập, ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị.

Từ năm 2022, khi Nghị quyết 20 được triển khai, HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc (xã Hoa Lộc) đã chủ động tích tụ tập trung đất đai, huy động nguồn lực trong các thành viên để phát triển sản xuất, kinh doanh. Không chỉ mang lại doanh thu, lợi nhuận cao hơn 1,5 - 2 lần so với trước mà còn thu hút thêm hàng trăm thành viên, trở thành một trong những HTX “toàn xã” đầu tiên của tỉnh. Ông Hoàng Văn Toàn, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc, cho biết: “Từ khi Nghị quyết 20 ra đời, HTX đã được tiếp cận về cơ chế, chính sách và phát triển dịch vụ tín dụng nội bộ. Từ đó, HTX đã có điều kiện tích tụ đất đai, đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo ra những cánh đồng thâm canh 3 - 4 vụ/năm, nâng giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp lên 300 triệu đồng/ha/năm, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên và hiệu quả hoạt động của HTX”.

Với việc khuyến khích việc tăng cường liên kết giữa tổ chức KTTT với các tổ chức thuộc thành phần kinh tế khác, trong đó có hỗ trợ liên kết, tiêu thụ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ, Nghị quyết 20 đã tạo điều kiện cho các tổ chức KTTT hoạt động có hiệu quả, bắt nhịp với tư duy thị trường. Các HTX không còn sản xuất nhỏ lẻ mà đã chủ động xây dựng chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm; đứng ra làm đầu mối pháp lý duy nhất đại diện cho toàn bộ xã viên để thương lượng, ký kết hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp. Ông Đỗ Đồng Tâm, giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp và giống cây trồng Đồng Tâm, xã Ngọc Liên, chia sẻ: “Nghị quyết 20 giúp chúng tôi vận hành độc lập, linh hoạt như một doanh nghiệp. HTX hoàn toàn chủ động trong việc ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ cho người dân, nhờ đó doanh thu tăng trưởng đáng kể, đời sống thành viên được bảo đảm”.

Nghị quyết 20 cũng khuyến khích việc tăng vốn góp và vốn huy động từ thành viên để tăng nguồn vốn hoạt động, tăng vốn đầu tư phát triển, từ đó các HTX có thêm nguồn lực để phát triển hạ tầng sản xuất và đặc biệt là thu hút trí thức trẻ mang kiến thức công nghệ trở về quê hương, cùng nông dân viết tiếp câu chuyện làm giàu trên chính mảnh đất quê nhà. Thông qua sự phát triển về nguồn nhân lực đã có hàng trăm mô hình HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị hiệu quả, nâng thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX lên 5 triệu đồng/người/ tháng.

Theo đánh giá của Liên minh HTX tỉnh, từ khi Nghị quyết 20 được ban hành đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới hơn 120 HTX, nâng tổng số HTX đạt 1.360 đơn vị, với tổng số thành viên là 253.900 người. Trong đó có hơn 65% HTX hoạt động hiệu quả, 195 HTX phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hầu hết các HTX đã chủ động đổi mới phương án sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng; quy mô sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các trang mạng xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Từ đó, góp phần tạo nên sức sống mới cho bức tranh KTTT; từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa KTTT trở thành thành phần kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.