Nghị quyết 20-NQ/TW: Nhiệm vu, giải pháp về xây dựng phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xác định hệ thống nhiệm vụ, giải pháp toàn diện nhằm phát triển kinh tế biển bền vững, nâng cao năng lực quản trị, bảo vệ chủ quyền và đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nghi-quyet-20-nq-tw-nhiem-vu-giai-phap-ve-xay-dung-phat-trien-viet-nam-tro-thanh-quoc-gia-bien-manh-304575.htm