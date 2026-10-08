Nghị quyết 20-NQ/TW: Nhiệm vu, giải pháp về xây dựng phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Trước nguy cơ sạt lở từ những vết nứt lớn trên đỉnh núi Pơrlai, Đồn Biên phòng Ga Ry, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, đã phối hợp chính quyền địa phương sơ tán 40 hộ dân với 133 nhân khẩu đến nơi an toàn. Không chỉ hỗ trợ di dời người và tài sản, những người lính Biên phòng còn lo lương thực, kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn phòng dịch, trở thành điểm tựa để đồng bào vùng cao vượt qua những ngày mưa lũ.