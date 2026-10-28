Nghị quyết 20-NQ/TW: Kết nối lợi thế biển-rừng, tạo động lực tăng trưởng mới

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Ngày 28/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo phát triển kinh tế nông nghiệp-kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cho biết, sau hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi mới có không gian phát triển rộng mở, kết nối lợi thế duyên hải miền Trung với đại ngàn Tây Nguyên, tạo điều kiện phát triển đa dạng các ngành kinh tế như công nghiệp, kinh tế biển, nông nghiệp, lâm nghiệp, dược liệu và du lịch.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành 11 Nghị quyết chuyên đề; trong đó có 5 Nghị quyết về nông nghiệp, lâm nghiệp, dược liệu, kinh tế biển và các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đây là cơ sở quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng từng vùng, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng, cải thiện sinh kế và nâng cao đời sống người dân, nhất là tại vùng nông thôn, miền núi, biên giới và ven biển.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, phía Đông của tỉnh có lợi thế về công nghiệp, kinh tế biển và dịch vụ với trọng tâm là Khu kinh tế Dung Quất, các ngành lọc hóa dầu, luyện kim, công nghiệp nặng gắn với hệ thống cảng biển nước sâu cùng tiềm năng thủy sản, du lịch biển đảo và các giá trị văn hóa, lịch sử. Phía Tây có điều kiện phát triển nông nghiệp đặc hữu, sâm Ngọc Linh, dược liệu, cà phê, lâm nghiệp bền vững và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tiêu biểu là Măng Đen...

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển, tỉnh cần đổi mới tư duy khai thác lợi thế, tổ chức lại sản xuất, khơi thông nguồn lực, nâng cao giá trị gia tăng và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Hội thảo là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp nhận diện những vấn đề thực tiễn, đề xuất giải pháp khả thi về quy hoạch, ứng dụng khoa học-công nghệ, chế biến sâu, huy động nguồn lực và mở rộng thị trường. Tỉnh cam kết nghiên cứu, vận dụng các kiến nghị phù hợp, hướng tới phát triển nhanh, bền vững giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích lợi thế, nhận diện những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp phát huy tiềm năng kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển, tạo động lực phát triển bền vững cho tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đề nghị, Quảng Ngãi cần tập trung vào ba trụ cột có khả năng dẫn dắt tăng trưởng, gồm: Kinh tế rừng đa giá trị gắn với công nghiệp dược liệu và kinh tế sinh thái; nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, chăn nuôi hiện đại gắn với chế biến sâu; kinh tế thủy sản hiện đại, nuôi biển công nghệ cao và kinh tế biển xanh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Cùng với đó, tỉnh cần phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và kinh tế nông thôn đa giá trị, gắn với những vùng sinh thái, địa danh và bản sắc văn hóa đặc trưng như Măng Đen, Ngọc Linh, Lý Sơn.

Để nâng cao hiệu quả, doanh nghiệp cần giữ vai trò dẫn dắt chuỗi giá trị; hợp tác xã tổ chức sản xuất; người dân trực tiếp tham gia và được chia sẻ công bằng thành quả phát triển. Mục tiêu không chỉ là gia tăng sản lượng, đóng góp cho tăng trưởng mà còn cải thiện đời sống người dân, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái lâu dài.

Ở góc độ quản lý đất đai, Tiến sỹ Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) kiến nghị, tỉnh nên xây dựng kế hoạch cụ thể để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nông nghiệp, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện. Trọng tâm là rà soát quy hoạch, quỹ đất, hồ sơ pháp lý; hoàn thiện dữ liệu đất đai, xử lý tồn tại liên quan đến đất lâm nghiệp và nâng cao năng lực thực thi ở cấp xã.

Việc giải quyết cần được theo dõi bằng kết quả cụ thể. Qua đó, khơi thông nguồn lực đất đai, đẩy nhanh tiến độ dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Đối với Đặc khu Lý Sơn, Tiến sỹ Phạm Cao Huyên, nguyên giảng viên Trường Đại học Thủy lợi (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, tình trạng thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất và áp lực khai thác nước ngầm đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an ninh nguồn nước.

Trước mắt, chính quyền địa phương cần sử dụng hiệu quả các công trình trữ nước hiện có, tăng cường thu gom nước mưa, tiết kiệm nước và kiểm soát khai thác nước ngầm.

Về lâu dài, cần nghiên cứu kỹ tính khả thi của phương án dẫn nước từ đất liền ra đảo, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả đầu tư. Giải quyết căn cơ bài toán nguồn nước sẽ góp phần ổn định đời sống, duy trì sản xuất và tạo nền tảng để Lý Sơn phát triển du lịch biển đảo bền vững, gắn với bảo tồn hệ sinh thái.

Thống kê trong giai đoạn 2021-2025, GRDP của tỉnh ước đạt hơn 92.300 tỷ đồng, tăng bình quân 7,2%/năm. Riêng năm 2025, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 15.193 tỷ đồng, tăng bình quân 4,3%/năm.

Những kết quả này cho thấy vai trò của khu vực nông nghiệp trong nền kinh tế; đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục tái cơ cấu sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, tăng cường liên kết chuỗi, khai thác hiệu quả lợi thế biển-rừng, tạo sinh kế ổn định cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng bền vững./.