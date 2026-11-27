Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, với nhiều quy định mới về quản lý không gian biển, xác lập quyền sử dụng và sở hữu tài sản trên biển, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Qua đó, tạo nền tảng pháp lý cho quản trị biển hiện đại và phát triển kinh tế biển bền vững.

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) được xây dựng trong bối cảnh yêu cầu phát triển kinh tế biển ngày càng cao, trong khi những thách thức về suy thoái hệ sinh thái, biến đổi khí hậu và khai thác tài nguyên thiếu bền vững ngày càng rõ nét. Sau hơn 10 năm thực thi, luật năm 2015 đã bộc lộ một số bất cập, chưa theo kịp yêu cầu quản lý tổng hợp, chuyển đổi số và tổ chức không gian phát triển biển trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng. Ảnh: quochoi.vn

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, việc sửa đổi luật nhằm khắc phục những bất cập sau hơn 10 năm thi hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số và quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, không gian biển. Đặc biệt, luật thể chế hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về xây dựng, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là chuyển mạnh sang phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên, không gian biển và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo cách tiếp cận hệ sinh thái, dựa trên cơ sở khoa học, công nghệ, dữ liệu số và quy hoạch không gian biển quốc gia. Hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên phải bảo đảm hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, bền vững; hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia.

Quy hoạch không gian biển quốc gia được xác định là công cụ quản lý tổng hợp, điều phối thống nhất các hoạt động phát triển liên ngành, liên vùng. Luật bổ sung định hướng tổ chức không gian biển theo cấu trúc đa tầng, đa ngành, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng vùng, khu vực biển. Đây là cơ sở quan trọng để hạn chế chồng lấn trong khai thác, sử dụng không gian biển và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Đáng chú ý, luật hoàn thiện các quy định về xác lập quyền sử dụng khu vực biển, làm rõ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân. Việc xác lập quyền sử dụng khu vực biển không làm phát sinh quyền sở hữu khu vực biển và tài nguyên biển, cũng không thay thế giấy phép chuyên ngành. Các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại, góp vốn, thế chấp bằng quyền sử dụng khu vực biển chỉ được thực hiện khi đáp ứng điều kiện luật định. Luật đồng thời bổ sung cơ chế kiểm soát việc chuyển nhượng dự án, cổ phần, phần vốn góp và thay đổi quyền kiểm soát đối với các dự án có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển.

Một điểm mới có ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt động đầu tư, nuôi biển là quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển. Theo đó, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản hình thành tại khu vực biển đã đăng ký sử dụng hoặc khu vực biển thuê của tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao khu vực biển được xem xét cấp giấy chứng nhận. Việc cấp giấy phải xác định rõ chủ sở hữu, tài sản và phạm vi quyền sở hữu, bảo đảm không chứng nhận trùng quyền đối với cùng một tài sản.

Đánh giá về quy định này, ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch Hội đồng quản trị DT Group cho rằng, đây là bước tiến quan trọng khi tài sản hình thành trên mặt nước biển được xác lập cơ sở pháp lý rõ ràng hơn. Đối với người nuôi biển, ý nghĩa của quy định này không khác gì cuốn "sổ đỏ" đối với người nông dân, bởi tài sản được ghi nhận sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn và mở rộng đầu tư.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Duy mong muốn các nghị định hướng dẫn được ban hành kịp thời khi luật có hiệu lực, trong đó quy định rõ thời hạn giao khu vực biển, cách tính tiền sử dụng khu vực biển và trình tự cấp giấy chứng nhận. Các lồng bè, công trình trên biển cũng cần được đăng ký sở hữu đầy đủ để ngân hàng yên tâm xem xét nhận thế chấp. Đối với nuôi biển xa bờ, thời hạn giao khu vực biển cần đủ dài để doanh nghiệp yên tâm đầu tư; thủ tục hành chính cần được tổ chức theo hướng tập trung đầu mối.

Cùng với hoàn thiện quyền sử dụng và sở hữu tài sản, luật tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế biển gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ được chỉnh lý theo hướng có trọng tâm, xác định rõ đối tượng, điều kiện, thời hạn và kết quả đầu ra, tránh tình trạng ưu đãi dàn trải hoặc hưởng trùng chính sách.

Luật khuyến khích hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo biển, cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ, hạ tầng thử nghiệm, trình diễn công nghệ biển dùng chung; thúc đẩy liên kết giữa tổ chức nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ biển.

Đồng thời, dữ liệu về tài nguyên, không gian biển và khu vực biển được tích hợp vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm thống nhất, liên thông, kết nối và chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và địa phương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống theo thẩm quyền. Đây là nền tảng hỗ trợ công tác quy hoạch, giám sát và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ tự động cho ăn, giúp giảm chi phí và tăng năng suất nuôi tôm tại Công ty CPTM Cảnh Long, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Một nguyên tắc xuyên suốt của luật là phát triển kinh tế biển không đánh đổi môi trường và sinh kế người dân. Các quy định về khả năng chịu tải của môi trường, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái được gắn chặt hơn với hoạt động khai thác, sử dụng biển. Hành lang bảo vệ bờ biển và khoảng lùi xây dựng được hoàn thiện trên cơ sở điều kiện tự nhiên, diễn biến xói lở, sạt lở, giá trị sinh thái và kịch bản biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, luật quy định Nhà nước bảo đảm quyền tiếp cận hợp pháp của người dân đối với biển, lối tiếp cận biển công cộng, bãi biển công cộng và bãi tắm biển công cộng. Khi lập quy hoạch, xem xét dự án hoặc giao, cho thuê khu vực biển tại vùng ven biển, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét bố trí lối tiếp cận biển công cộng và phương án duy trì; tổ chức, cá nhân không được cản trở, hạn chế trái pháp luật quyền tiếp cận biển của người dân.

Luật cũng làm rõ trách nhiệm của chủ dự án và chính quyền địa phương trong giảm thiểu tác động đến sinh kế cộng đồng, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, tạo việc làm và bố trí nguồn lực. Việc hỗ trợ được xem xét căn cứ vào mức độ phụ thuộc sinh kế vào tài nguyên biển, mức độ bị ảnh hưởng và khả năng duy trì, chuyển đổi sinh kế bền vững.

Với những quy định mới về quy hoạch, phân bổ không gian, xác lập quyền sử dụng, sở hữu tài sản, bảo vệ môi trường và bảo đảm sinh kế, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho quản trị biển hiện đại. Hiệu quả thực thi sẽ phụ thuộc vào tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn và sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, qua đó đưa các chính sách mới vào thực tiễn, khai thác hiệu quả tiềm năng biển gắn với bảo tồn tài nguyên.