Nghị quyết 19-NQ/TW: Các quan điểm chỉ đạo về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam
Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo cốt lõi về đổi mới mô hình phát triển đất nước. Đây là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa lịch sử nhằm tạo ra năng lực phát triển mới, đưa Việt Nam bứt phá thành công trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
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