Nghị quyết 18-NQ/TW: 9 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển
Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nhằm xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển trong giai đoạn mới.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nghi-quyet-18-nq-tw-9-nhiem-vu-giai-phap-ve-xay-dung-thanh-cong-xa-hoi-ky-cuong-an-toan-van-minh-hai-hoa-phat-trien-302973.htm