Nghị quyết 169 đi vào thực tiễn: Từng bước hiện thực hóa mục tiêu kiểm toán số

Từ định hướng chiến lược đến nhiệm vụ cụ thể

Nghị quyết 169 được ban hành trong bối cảnh yêu cầu hiện đại hóa hoạt động kiểm toán ngày càng cấp thiết. Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030 chuyển đổi căn bản phương thức kiểm toán, từ kiểm toán chọn mẫu sang kiểm toán toàn diện, từ kiểm toán truyền thống sang kiểm toán số.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghị quyết đặt ra lộ trình và những chỉ tiêu cụ thể. Trong năm 2026, KTNN phấn đấu ký số 100% nhật ký kiểm toán điện tử, số hóa toàn bộ hồ sơ kiểm toán và đưa hệ thống bảo mật lên cấp độ 4. Giai đoạn 2025-2027, Ngành thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ít nhất 5 hoạt động kiểm toán ở mỗi lĩnh vực; đến năm 2027-2028 cơ bản hình thành trung tâm điều hành xử lý tập trung. Cùng với đó là yêu cầu đào tạo kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm toán viên.

Năm 2026, KTNN phấn đấu đưa hệ thống bảo mật lên cấp độ 4. Ảnh: Tiến Tú

Không chỉ xác định mục tiêu dài hạn, Đảng ủy KTNN còn yêu cầu các đơn vị cụ thể hóa nghị quyết thành kế hoạch, nhiệm vụ phù hợp với chức năng, lĩnh vực công tác. Việc tổ chức quán triệt, triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện được đặt trong chương trình công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng. Hiện Cục CNTT đang tổng hợp báo cáo của các đơn vị, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN trước ngày 15/11/2026, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Sự chỉ đạo thống nhất từ Đảng ủy KTNN giúp chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ riêng của bộ phận CNTT mà trở thành yêu cầu trong hoạt động của từng đơn vị. Từ công tác kiểm toán, tham mưu đến quản lý cán bộ, điều hành công việc, các đơn vị đều xác định những phần việc có thể ứng dụng công nghệ và từng bước tổ chức thực hiện.

Chuyển đổi số gắn với hoạt động kiểm toán

Một trong những kết quả đáng chú ý là việc đưa nội dung kiểm toán thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW vào hoạt động kiểm toán thường xuyên. Vụ Tổng hợp đã tham mưu ban hành Công văn số 678/KTNN-TH ngày 19/5/2026, yêu cầu các đơn vị lồng ghép nội dung này trong báo cáo kiểm toán về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và quyết toán ngân sách của các cơ quan trung ương, địa phương.

Theo báo cáo của Vụ Tổng hợp, trong năm 2025 và 2026, nội dung kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đã được lồng ghép vào 100% báo cáo kiểm toán về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại các bộ, ngành, địa phương. Qua đó, KTNN có thêm cơ sở đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời kiến nghị hoàn thiện những cơ chế còn bất cập.

Tại KTNN chuyên ngành III, cuộc kiểm toán chuyên đề về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đã được triển khai tại một số bộ, ngành và cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Đến tháng 9/2026, đơn vị hoàn thành tổng hợp kết quả, chuyển tài liệu cho KTNN chuyên ngành V. Đơn vị cũng xây dựng cơ sở dữ liệu về các đầu mối kiểm toán, phục vụ khảo sát, đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán.

Kiểm toán viên sử dụng nhật ký kiểm toán điện tử, phần mềm quản lý hoạt động kiểm toán và phần mềm theo dõi công việc. Ảnh: Tiến Tú

Trong quy trình nghiệp vụ, việc sử dụng nhật ký kiểm toán điện tử, phần mềm quản lý hoạt động kiểm toán và phần mềm theo dõi công việc đã được triển khai tại các tổ kiểm toán của KTNN chuyên ngành III. Đơn vị cho biết 100% tổ kiểm toán cập nhật nhật ký kiểm toán điện tử và thực hiện ký số hồ sơ này. Đây là bước cụ thể hóa mục tiêu tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kiểm toán trên môi trường số.

Ứng dụng AI cũng bắt đầu được thử nghiệm ở những khâu công việc cụ thể. Vụ Tổng hợp đang thí điểm công cụ hỗ trợ tự động soạn thảo dự thảo quyết định kiểm toán, sử dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện thực thể và biểu diễn văn bản. Theo báo cáo, công cụ giúp tiết kiệm khoảng 30 phút cho mỗi quyết định; độ chính xác phụ thuộc vào tính ổn định của dữ liệu đầu vào. Giải pháp có thể vận hành ngoại tuyến, không tải dữ liệu lên hoặc lưu trữ tại hệ thống bên ngoài, góp phần bảo đảm an toàn thông tin kiểm toán.

Cùng với đó, Vụ Tổng hợp đã thực hiện 100% cuộc họp theo hình thức không giấy tờ thông qua hệ thống E-Cabinet. KTNN chuyên ngành III đang tham gia thử nghiệm ứng dụng AI trong kiểm soát chất lượng kiểm toán và trợ lý pháp lý. Việc số hóa 125 hồ sơ kiểm toán lưu trữ trước năm 2017 cũng đang được triển khai theo lộ trình đến hết tháng 12/2026; đến thời điểm báo cáo, đơn vị đã tiếp nhận 120 hồ sơ.

Nhận thức rõ con người là yếu tố quyết định hiệu quả chuyển đổi số, các đơn vị đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho công chức, kiểm toán viên. Từ tháng 8/2025 đến thời điểm báo cáo, Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức 26 lớp đào tạo với 933 lượt học viên tham gia. Nội dung tập trung vào phần mềm phục vụ kiểm toán, ứng dụng AI trong hoạt động kiểm toán và cải cách hành chính, kiểm toán CNTT. Đơn vị cũng xây dựng chương trình đào tạo phân tích dữ liệu lớn và dự kiến tổ chức 12 khóa đào tạo về CNTT, kiểm toán CNTT, AI trong năm 2027.

Nhận thức rõ con người là yếu tố quyết định hiệu quả chuyển đổi số, các đơn vị đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho công chức, kiểm toán viên. Ảnh: Tiến Tú

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chuyển đổi số không thể chỉ dựa vào việc trang bị phần mềm hay đưa quy trình lên môi trường điện tử. Điều quan trọng là phải có hạ tầng đồng bộ, dữ liệu được chuẩn hóa, các hệ thống có khả năng kết nối và đội ngũ đủ năng lực khai thác công nghệ. Đây cũng là những vấn đề các đơn vị kiến nghị Đảng ủy KTNN, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Cục CNTT tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ.

Việc Đảng ủy KTNN ban hành Nghị quyết 169, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt đối với nhiệm vụ chuyển đổi số. Những kết quả bước đầu cho thấy Nghị quyết đang được cụ thể hóa bằng các công việc gắn với thực tiễn của từng đơn vị. Đây là cơ sở quan trọng để KTNN tiếp tục điều chỉnh cách làm, khắc phục điểm nghẽn và từng bước tiến tới mục tiêu xây dựng kiểm toán số vào năm 2030./.