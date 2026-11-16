Nghị quyết 15: Khoác “áo mới” cho giao thông nông thôn

Nhân dân đồng thuận, góp sức mở đường

Nghị quyết số 15 tạo thêm nguồn lực để các địa phương nâng cấp đường giao thông. Theo đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 75 - 100% kinh phí vật liệu làm mặt đường; phần còn lại do ngân sách cấp xã, nguồn xã hội hóa và Nhân dân đóng góp. Ngay sau khi Nghị quyết ban hành, các xã, phường thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, rà soát nhu cầu và tuyên truyền đến từng khu dân cư. Từ tháng 9 đến nay, nhiều công trình được triển khai, một số đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tuyến đường đầu tiên tại tổ dân phố Minh Khai, phường Chũ hoàn thành theo Nghị quyết số 15.

Tại thôn Dầm Chúc, xã Yên Thế, tuyến đường trục thôn dài 850 m vừa hoàn thành, góp phần cải thiện đáng kể việc đi lại của người dân. Trước đây, mặt đường chỉ rộng khoảng 3 - 3,5 m, nhiều đoạn cua gấp khiến ô tô khó tránh nhau. Sau khi triển khai theo Nghị quyết số 15, mặt đường của thôn được mở rộng lên 5,5 - 6,5 m. Ngoài vật liệu được Nhà nước hỗ trợ, người dân đóng góp khoảng 2,8 triệu đồng/nhân khẩu; 4 hộ tự nguyện hiến gần 550 m² đất trồng cây lâu năm. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Trưởng thôn Dầm Chúc cho biết, để triển khai, thôn đã tổ chức họp dân, tuyên truyền, giải thích cụ thể về chủ trương, phương án thực hiện và trách nhiệm đóng góp của từng hộ. Khi hiểu rõ lợi ích, người dân đồng thuận hiến đất, đóng góp kinh phí.

Cũng như thôn Dầm Chúc, tại thôn Phong Quang, xã Đông Phú, tuyến ngõ dẫn ra khu đồng Quang Trung dài 200 m đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Trước kia, mặt đường chỉ rộng khoảng 2,5 m, là đường đất, nay nền được mở rộng lên 4,5 m, mặt bê tông rộng 3,5 m. Để thực hiện công trình, 3 hộ dân có tuyến đi qua đã đóng góp tổng cộng 60 triệu đồng; một hộ hiến 150 m² đất. Hiện thôn tiếp tục cứng hóa 8 tuyến với tổng chiều dài khoảng 3 km, kinh phí đối ứng khoảng 1,1 tỷ đồng. Ông Lã Văn Vùng, Bí thư Chi bộ thôn Phong Quang cho biết, Chi bộ chú trọng tạo đồng thuận trong Nhân dân về phạm vi mở rộng, mức đóng góp và phương án thi công; các hộ được trao đổi, bàn bạc để lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với ngõ 4 đường Yết Kiêu, tổ dân phố Minh Khai, phường Chũ vừa hoàn thành tuyến đường kết nối trực tiếp hai cụm dân cư số 2 và số 3, thay thế lối đi vòng trước đây. Để mở rộng tuyến ngõ, 6 hộ dân tự nguyện hiến 623 m² đất vườn, mỗi hộ đóng góp 30 triệu đồng; phần kinh phí vật liệu còn lại được hỗ trợ theo Nghị quyết số 15. Với mặt bê tông rộng 5,5 m, công trình tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển vải thiều và nông sản. Không chỉ ở các địa bàn trên, nhiều địa phương khác cũng khẩn trương triển khai Nghị quyết số 15. Một số công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tại thôn An Bá, xã Sơn Động; thôn Hoàng Sơn, xã Hoàng Vân; thôn Cẩm Đàn, xã Yên Định; bản Làng Dưới, xã Xuân Lương. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng, sau hơn 3 tháng triển khai, toàn thành phố có khoảng 45 tuyến đã được đổ bê tông, trong đó khoảng 20 tuyến hoàn thành.

Quyết liệt triển khai, kịp thời gỡ vướng

Sự đồng thuận, chung sức của người dân là yếu tố quan trọng giúp các công trình được triển khai thuận lợi. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết số 15 trên diện rộng vẫn phát sinh không ít khó khăn. Đây là chính sách mới, một số địa phương còn lúng túng trong hoàn thiện hồ sơ, xác định khối lượng, lập dự toán, thẩm định và thực hiện thủ tục đầu tư. Ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, giá vật liệu xây dựng và chi phí vận chuyển cao cũng làm tăng áp lực kinh phí. Một số tuyến hiện trạng là đường đất, địa hình phức tạp.

Theo Sở Xây dựng, trong đợt 1, toàn thành phố có 59 xã, phường đăng ký thực hiện Nghị quyết số 15 với tổng chiều dài hơn 2.994 km trong giai đoạn 2026 - 2030. Riêng năm 2026, tổng chiều dài đăng ký thực hiện là hơn 792 km.

Để thúc đẩy tiến độ thi công, UBND thành phố đã phân bổ hơn 833 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ đợt 1 năm 2026 cho 56 xã, phường. Đây là nguồn lực quan trọng để các địa phương chủ động triển khai công trình. Đáng chú ý, các xã: Xuân Lương, Đồng Kỳ và Yên Thế là 3 địa phương đăng ký chiều dài thực hiện trong năm 2026 lớn nhất. Theo Sở Xây dựng, trong đợt 1, toàn thành phố có 59 xã, phường đăng ký thực hiện Nghị quyết số 15 với tổng chiều dài hơn 2.994 km trong giai đoạn 2026 - 2030. Riêng năm 2026, tổng chiều dài đăng ký thực hiện là hơn 792 km.

Cùng với bố trí nguồn lực, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp nắm bắt tình hình tại cơ sở. Trong các đợt kiểm tra ở nhiều xã, phường vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã khảo sát hiện trường và làm việc với các địa phương về tiến độ thực hiện nghị quyết. Qua kiểm tra, đồng chí đánh giá cao tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền cơ sở và sự đồng thuận của Nhân dân; đồng thời yêu cầu các địa phương xác định thực hiện Nghị quyết số 15 là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm và hiệu quả, tạo sức lan tỏa. Các xã, phường cần rà soát danh mục, lựa chọn những công trình thực sự cần thiết, có tính kết nối, phù hợp quy hoạch và điều kiện thực tế; chủ động xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, khảo sát, thiết kế, dự toán và lộ trình thi công.

Đối với khó khăn liên quan đến cơ chế, thủ tục đầu tư, giá vật liệu, nghiệm thu, thanh quyết toán và tổ chức thi công, thực hiện sự chỉ đạo của thành phố, các sở, ngành liên quan đang phối hợp, hướng dẫn địa phương tháo gỡ. Đặc biệt, liên ngành Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15, trong đó hướng dẫn quy trình rà soát, lựa chọn danh mục công trình, tổ chức họp dân, xác định nhu cầu kinh phí và lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Chặng đường thực hiện Nghị quyết số 15 vẫn còn nhiều việc phải làm, song những kết quả bước đầu đã cho thấy sức lan tỏa của chủ trương khi được triển khai bằng trách nhiệm của chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân. Từ những con đường được mở rộng hôm nay, diện mạo các khu dân cư đang từng bước đổi thay, tạo nền tảng để các địa phương xây dựng hạ tầng đồng bộ, phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài.