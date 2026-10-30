Nghị quyết 10-NQ/TW: Tạo sức hấp dẫn, thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao

Dây chuyền sản xuất bản mạch điện tử tại Công ty TNHH Nexcon Việt Nam, vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Bắc Ninh. Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

Thành phố Bắc Ninh chú trọng thu hút nguồn vốn FDI (vốn đầu tư nước ngoài) chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng lớn và khả năng lan tỏa mạnh, gắn với tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Thành phố Bắc Ninh quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và logistics là những ngành kinh tế chủ lực của thành phố. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Gắn thu hút FDI với phát triển đô thị thông minh, hạ tầng đồng bộ, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 duy trì thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI chất lượng cao; trở thành trung tâm sản xuất điện tử, bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao của vùng Thủ đô mở rộng; chuyển dịch từ “công xưởng lắp ráp” sang “trung tâm sản xuất - thiết kế - chuỗi cung ứng khu vực”.

Đến năm 2030, khu vực kinh tế FDI đóng góp khoảng 50% GRDP toàn thành phố, đóng vai trò động lực quan trọng của tăng trưởng. Thu hút mới và mở rộng khoảng 15-20 tỷ USD vốn FDI trong giai đoạn 2026 - 2030, phù hợp với khả năng mở rộng quỹ đất sạch và hạ tầng khu, cụm công nghiệp của thành phố Bắc Ninh.

Vốn thực hiện đạt 70 - 75% vốn đăng ký, nâng cao chất lượng giải ngân, giảm dự án chậm triển khai. Ưu tiên thu hút các dự án có tổng vốn đầu tư lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, gắn với kiểm soát chặt hệ số sử dụng đất và năng lượng.

Đến năm 2030, thành phố Bắc Ninh có trên 80% dự án FDI thu hút mới thuộc các lĩnh vực trọng điểm phát triển của thành phố, bao gồm: Điện tử, bán dẫn, thiết bị thông minh; trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, công nghệ số; công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; thiết bị y tế, vật liệu mới; năng lượng sạch, công nghiệp xanh, đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

Khu Kinh tế đặc biệt Gia Bình được xây dựng, phát triển trở thành trung tâm kinh tế đa chức năng thế hệ mới, vận hành theo mô hình Đô thị sân bay (Aerotropolis), tích hợp hoàn chỉnh giữa sản xuất công nghệ cao, logistics đa phương thức, thương mại, dịch vụ và đổi mới, sáng tạo, làm cơ sở kêu gọi, thu hút đầu tư.

Thành phố Bắc Ninh sẽ giảm dần tỉ trọng các dự án lắp ráp, gia công đơn thuần, thâm dụng lao động; hạn chế thu hút mới các dự án công nghệ thấp tại các khu, cụm công nghiệp mới; sàng lọc các dự án có quy mô nhỏ, manh mún, hiệu quả thấp.

Cùng với đó, Bắc Ninh thu hút đầu tư, triển khai từ 3 - 6 trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển), thiết kế, đổi mới sáng tạo của các tập đoàn đa quốc gia (tập trung vào lĩnh vực điện tử - bán dẫn, trí tuệ nhân tạo), phân bổ theo các trục: Đô thị - Làng đại học - Khu công nghệ cao; Trục kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Hình thành ít nhất 2 khu, cụm đổi mới sáng tạo gắn với hệ sinh thái khu, cụm công nghiệp lớn trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Bắc Ninh đặt mục tiêu phát triển khoảng 300 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước tham gia chuỗi cung ứng FDI. Tỉ lệ nội địa hóa trong các ngành điện tử - công nghệ cao đạt 40 - 50% (tăng theo năng lực thực tế của doanh nghiệp trong nước). Hình thành mạng lưới doanh nghiệp vệ tinh cấp I, cấp II phục vụ các tập đoàn FDI lớn, đa quốc gia; trong đó, phấn đấu có khoảng 50 nhà cung ứng cấp I và cấp II trực tiếp...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết thêm, thời gian tới Bắc Ninh phát huy lợi thế vị trí của thành phố trong vùng Thủ đô mở rộng, gắn thu hút FDI với phát triển hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ và các trục động lực, đặc biệt là trục hạ tầng sân bay Gia Bình và các hành lang liên kết vùng, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả không gian phát triển.

Bên cạnh đó, thành phố khắc phục tình trạng cạnh tranh thu hút đầu tư bằng ưu đãi dàn trải; chuyển sang thu hút có chọn lọc theo ngành, lĩnh vực, công nghệ và chuỗi giá trị, phù hợp định hướng phát triển Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, bán dẫn và công nghệ cao. Đồng thời, nghiên cứu, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút và quản lý hiệu quả các dự án FDI chất lượng cao, công nghệ tiên tiến trên địa bàn thành phố.

Thành phố Bắc Ninh cũng quan tâm phân bổ thu hút FDI phù hợp lợi thế từng khu vực, gắn với quy hoạch khu công nghiệp, đô thị, logistics; ưu tiên các khu vực có khả năng kết nối cao với các hành lang kinh tế vùng và trục động lực sân bay Gia Bình (Khu Kinh tế đặc biệt Gia Bình - Hạt nhân là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình). Ưu tiên dự án có cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, sử dụng sản phẩm trong nước và phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; nâng cao tỉ lệ nội địa hóa và mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng FDI...

10 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thu hút quy đổi của thành phố Bắc Ninh đạt trên 19,4 tỷ USD; trong đó, đã cấp mới 194 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 361.200 tỷ đồng và 285 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1.755 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 103 dự án trong nước và 240 dự án FDI. Tính riêng thu hút FDI, Bắc Ninh đứng thứ 3 cả nước.

Trong 10 tháng năm 2026, thành phố Bắc Ninh đã chấp thuận chủ trương đầu tư mới đối với 6 khu công nghiệp; nâng tổng số khu công nghiệp trên địa bàn lên 39 khu, với tổng diện tích 11.903 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 53%. Thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch, đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư và phát triển sản xuất trong thời gian tới.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tiếp tục tăng trưởng mạnh. Thành phố Bắc Ninh duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lũy kế 10 tháng của năm 2026 của thành phố Bắc Ninh đạt 204,7 tỷ USD, tăng 38%; trong đó, xuất khẩu đạt 101,3 tỷ USD, tăng 32,5%; nhập khẩu đạt 103,4 tỷ USD, tăng 43,8% so với cùng kỳ...