Nghị quyết 10-NQ/TW: Mở rộng không gian hợp tác, đón đầu dòng vốn xanh

Khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng được định hướng là hình mẫu khu công nghiệp sinh thái và phát triển bền vững tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát.

Trong dòng chảy tăng trưởng về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bám sát tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trục hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Hải Phòng với các địa phương, đối tác của Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, mở ra không gian phát triển mới cho thành phố này.

Mở rộng không gian hợp tác

Sau dấu mốc mở rộng địa giới hành chính và không gian phát triển, Hải Phòng tiếp tục củng cố vững chắc vai trò là cửa ngõ hướng biển quan trọng, kết nối giao thương giữa khu vực phía Bắc Việt Nam với thị trường khu vực và quốc tế. Hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ gồm cảng nước sâu quốc tế tại Lạch Huyện, cảng hàng không quốc tế Cát Bi, hệ thống cao tốc, đường sắt và đường thủy nội địa chính là lực đẩy quan trọng để thành phố đón dòng vốn FDI.

Kết quả kinh tế đối ngoại trong 8 tháng của năm 2026 phản ánh rõ nét sức hút này. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 42,2 tỷ USD, đạt khoảng 81,2% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu đạt 31,10 tỷ USD, tăng 18,56% so với cùng kỳ, đạt 74,76% kế hoạch năm. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 3.475 triệu USD, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ. Những con số này thể hiện môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định và không ngừng được cải thiện của Hải Phòng, hiện thực hóa sinh động các mục tiêu của Nghị quyết số 10-NQ/TW trong việc nâng cao chất lượng dòng vốn FDI.

Đóng góp tỷ trọng quan trọng trong thành tựu chung đó phải kể đến dòng vốn FDI từ Trung Quốc. Tính đến nay, Hải Phòng duy trì 823 dự án FDI từ Trung Quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký lên tới 13,262 tỷ USD.

Cơ cấu ngành nghề của các dự án FDI từ Trung Quốc tập trung vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp chiếm tới 72,73% tổng số dự án và 76,63% tổng số vốn đầu tư FDI Trung Quốc. Các lĩnh vực tiếp theo bao gồm nhiệt điện với 16,8%, kinh doanh cơ sở hạ tầng, bất động sản, logistics, thương mại - dịch vụ với 6,33% và nông nghiệp chế biến với 0,25%.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã chọn Hải Phòng làm cứ điểm sản xuất chiến lược toàn cầu. Các dự án tiêu biểu từ Trung Quốc Đại lục có thể kể đến Công ty TNHH công nghệ văn phòng Deli Việt Nam, vốn đầu tư 270 triệu USD; Công ty TNHH Liên hợp Đầu tư Thâm Việt (Dự án Khu công nghiệp An Dương), vốn đầu tư 175 triệu USD; Công ty TNHH khoa học kỹ thuật NLMT Boviet Hải Dương, vốn đầu tư 130 triệu USD.

Từ phía Hong Kong (Trung Quốc) xuất hiện các dự án quy mô lớn như Công ty TNHH Điện Lực Jaks Hải Dương, vốn đầu tư 2,258 tỷ USD; Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam, vốn đầu tư 1 tỷ USD; Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal, vốn đầu tư 425 triệu USD, cùng Công ty TNHH Flat Việt Nam với 350 triệu USD và Công ty TNHH Điện tử Chilisin Việt Nam với 189,28 triệu USD.

Các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) cũng ghi dấu ấn với Công ty TNHH Pegatron Việt Nam đạt 800 triệu USD; Công ty TNHH Lite On Việt Nam đạt 322,5 triệu USD; Công ty TNHH Universal Scientific Industrial đạt 290 triệu USD và Công ty TNHH Phihong Việt Nam, vốn đầu tư 100 triệu USD.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường cho rằng những lợi thế quan trọng giúp thành phố tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực. Ảnh: TTXVN phát.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Pegatron Việt Nam ông Huang Jen Chieh chia sẻ, Công ty TNHH Pegatron Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Pegatron - tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử tiêu dùng và công nghệ cao. Hiện doanh nghiệp tạo việc làm cho khoảng 9.000 lao động, trong đó có hơn 8.400 lao động Việt Nam. Hoạt động sản xuất duy trì đà tăng trưởng tích cực, dự kiến doanh thu cả năm 2026 tăng 19,59% so với năm 2025.

Ông Huang Jen Chieh đánh giá cao môi trường đầu tư tại Hải Phòng, đồng thời nhấn mạnh chính sự đồng hành sát sao, hỗ trợ kịp thời từ chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng quy mô và hiện thực hóa các chiến lược dài hạn.

Ghi nhận trong chuyến khảo sát và làm việc tại Hải Phòng mới đây, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc - ASEAN (ACC) Sử Trung Tuấn đánh giá thành phố cảng giữ vững vai trò là tọa độ công nghiệp quy mô hàng đầu miền Bắc, đồng thời vươn lên thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư từ thị trường Trung Quốc.

Theo lãnh đạo ACC, đoàn doanh nghiệp Trung Quốc kỳ vọng nắm bắt trực tiếp chiến lược phát triển của thành phố để khai mở cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm gồm hạ tầng cảng biển, công nghiệp chế biến chế tạo, kinh tế số cùng năng lượng xanh. ACC cam kết đóng vai trò cầu nối để lan tỏa hình ảnh Hải Phòng đến cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ lực lượng doanh nghiệp địa phương tiếp cận, thâm nhập và mở rộng thị trường tại nước bạn.

Chuyển mạnh từ "kết nối" sang "cùng kiến tạo"

Quan hệ hữu nghị giữa Hải Phòng và các địa phương của Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu và toàn diện vượt ra khỏi các chỉ số kinh tế. Hải Phòng hiện có quan hệ kết nghĩa và hợp tác hữu nghị với nhiều địa phương trọng điểm của Trung Quốc như Thiên Tân, Nam Ninh, Ninh Ba, Thâm Quyến, Phật Sơn, tỉnh Vân Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cùng nhiều địa phương khác.

Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác gắn bó 20 năm qua giữa Hải Phòng và thành phố Nam Ninh thuộc Quảng Tây là hình mẫu tiêu biểu cho ngoại giao địa phương. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, giao lưu nhân dân, hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo diễn ra giữa Đại học Hải Phòng và các trường tại Quảng Tây, văn hóa - du lịch thông qua đường bay charter Nam Ninh - Hải Phòng từ đầu năm 2025, y tế và thương mại.

Tại Đại hội giao lưu các thành phố hữu nghị Hành lang kinh tế Nam Ninh - Hà Nội và "Vành đai và Con đường" diễn ra tại Nam Ninh, ngày 18/9/2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường đã nhấn mạnh định hướng chiến lược trong giai đoạn mới bằng việc chuyển mạnh từ "kết nối" sang "cùng kiến tạo": cùng kiến tạo chuỗi cung ứng hiệu quả hơn; cùng thúc đẩy các giải pháp công nghệ mới; cùng phát triển nguồn nhân lực; cùng mở rộng giao lưu nhân dân và cùng chia sẻ những cơ hội phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường phát biểu tại Đại hội giao lưu các thành phố hữu nghị Hành lang kinh tế Nam Ninh - Hà Nội và "Vành đai và Con đường", ngày 18/9/2026. Ảnh: TTXVN phát

Hải Phòng sẵn sàng cùng Nam Ninh và các địa phương trên Hành lang kinh tế tập trung thúc đẩy ba hướng hợp tác trọng tâm, đó là cùng xây dựng một hành lang của công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bằng cách đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học và năng lượng tái tạo.

Ông Hoàng Minh Cường cho biết, giữa Hải Phòng và Quảng Tây, hợp tác trong lĩnh vực này đã có những bước đi cụ thể. Hai bên đã thiết lập cơ chế liên lạc thường xuyên của Nhóm công tác chung về AI và bước đầu trao đổi các hướng hợp tác trong giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, khu thương mại tự do, Chính phủ số và khu công nghiệp thông minh.

Song song đó, các bên tăng cường kết nối logistics, phát huy hiệu quả lợi thế của Hành lang kinh tế và những cơ hội mới từ Kênh đào Bình Lục. Đây là một công trình hạ tầng có ý nghĩa quan trọng, mở thêm không gian kết nối giữa khu vực nội địa Quảng Tây với biển, đồng thời tạo ra những cơ hội mới để các địa phương nghiên cứu tổ chức lại mạng lưới logistics và chuỗi cung ứng.

Theo ông Hoàng Minh Cường, về phía Hải Phòng, hệ thống cảng biển, trong đó có Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, cùng mạng lưới cao tốc, hàng không, đường sắt và các trung tâm logistics là lợi thế quan trọng để thành phố tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực.

Thành phố Hải Phòng mong muốn cùng Nam Ninh và các địa phương liên quan nghiên cứu phát huy những cơ hội từ Kênh đào Bình Lục; nâng cao hiệu quả các tuyến vận tải hiện có giữa Quảng Tây và Hải Phòng; thúc đẩy kết nối đường bộ, đường sắt và đường biển; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai bên thiết lập các chuỗi vận tải ổn định, hiệu quả hơn.

Nếu kết nối tốt các đầu mối hạ tầng và dịch vụ logistics của mỗi địa phương, các bên có thể từng bước hình thành mạng lưới vận tải đa phương thức thuận lợi hơn, qua đó giảm thời gian, chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa trong toàn khu vực.

"Hải Phòng sẵn sàng phát huy vai trò một trong những cửa ngõ hướng biển quan trọng của Hành lang kinh tế, đồng hành cùng các địa phương để mở rộng kết nối với thị trường ASEAN và quốc tế", ông Hoàng Minh Cường khẳng định.

Việc hiện thực hóa hiệu quả Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị đang tạo ra những xung lực mới cho kinh tế Hải Phòng. Thông qua mạng lưới liên kết trên Hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cùng chặng đường hai thập kỷ hữu nghị, thành phố Cảng đang khẳng định sức hút của một điểm đến chiến lược, sẵn sàng đón đầu những vận hội lớn trong chuỗi cung ứng khu vực.