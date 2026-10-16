Nghị quyết 10-NQ/TW: Đà Nẵng tạo cực tăng trưởng mới từ dòng vốn FDI

Toàn cảnh khu bến cảng Liên Chiểu giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng, với hệ thống tuyến đường dẫn nội bộ từng bước hình thành, tạo nền tảng kết nối khu vực cảng với mạng lưới giao thông phía sau cảng. Ảnh: Xuân Quý/TTXVN

Môi trường đầu tư thân thiện

Trong bối cảnh thành phố đang phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, công nghiệp được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thành phố cũng đang tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, nhất là các dự án FDI, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Là đối tác đầu tư nước ngoài Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology (thuộc Tập đoàn Karcher, Đức) vừa đưa vào vận hành Nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch hơn giai đoạn II tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp (xã Núi Thành), với tổng vốn đầu tư khoảng 484 tỷ đồng. Điều này thể hiện niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư cũng như quyết tâm gắn bó lâu dài với vùng động lực phía nam của thành phố.

Theo Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology, dự án được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 10/2023, điều chỉnh lần thứ tư vào tháng 4/2026, với quy mô 6,26ha và tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 985 tỷ đồng. Sản phẩm chính của công ty là các dòng máy phun rửa áp lực cao, thiết bị tẩy rửa và làm sạch cầm tay.

Ông Thomar Wolfgang, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Karcher cho biết, sau khi đưa vào hoạt động giai đoạn 1 vào tháng 7/2024, dự án vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất của tập đoàn và tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư.

Cùng với việc nâng cao năng lực sản xuất, trong giai đoạn 2, doanh nghiệp tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn và phát triển bền vững. Đáng chú ý, doanh nghiệp định hướng nâng quy mô nhân sự từ khoảng 300 người hiện nay lên 1.000 người trong vòng 2 năm tới.

Theo ông Thomar Wolfgang “Việc đầu tư giai đoạn 2 là minh chứng cho tầm nhìn tăng trưởng, tinh thần đổi mới sáng tạo và cam kết gắn bó lâu dài của Tập đoàn Kärcher với mảnh đất Đà Nẵng năng động, giàu tiềm năng. Đây là khu vực chiến lược cho sự phát triển, với môi trường đầu tư thuận lợi, nguồn nhân lực chất lượng cao và đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương. Tất cả đã trở thành nền tảng vững chắc để chúng tôi mở rộng quy mô sản xuất, hướng tới mối quan hệ hợp tác chiến lược và phát triển bền vững trong tương lai”.

Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp do Trung tâm Phát triển hạ tầng (thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai) làm chủ đầu tư, với tổng diện tích quy hoạch khoảng 417ha. Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút 41 dự án đầu tư thứ cấp, gồm 38 dự án trong nước và 3 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 10.884 tỷ đồng. Các dự án hoạt động trong nhiều lĩnh vực như cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, nhựa công nghiệp và thiết bị vệ sinh công nghiệp... góp phần giải quyết việc làm ổn định cho hơn 1.250 lao động và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đồng thời, khu công nghiệp Tam Thăng là khu công nghiệp động lực phía nam thành phố thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất với 19 dự án, tổng nguồn vốn đăng ký hơn 823,38 triệu USD, giải quyết việc làm cho gần 14 nghìn lao động. Phần lớn các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp là nhà đầu tư Hàn Quốc, Đức, HongKong như: Tập đoàn Panko, Tập đoàn Hyosung, Fashion Garments, CTR, Amann, Wendler, Lisa Draxlmaier ... Mới đây, thành phố Đà Nẵng đã cho nhà đầu tư Capella Quảng Nam thuê hơn 30,2 ha đất để mở rộng khu công nghiệp Tam Thăng.

Dự án nằm trong cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư hiện nay, đây là yếu tố có giá trị không kém mức giá thuê đất. Bởi nhà đầu tư sản xuất không chỉ tính toán mỗi mét vuông đất có giá bao nhiêu, mà còn tính mất bao lâu để có thể xây nhà máy và đưa dây chuyền vào hoạt động. Đó là lúc khái niệm “quỹ đất” bắt đầu chuyển thành “quỹ thời gian”.

Dự án còn nằm trong bài toán lớn hơn về tổ chức không gian sản xuất phía Nam Đà Nẵng, nơi đất đai, giao thông, logistics và chuỗi cung ứng được kết nối để tạo thành một hệ sinh thái công nghiệp mà chính quyền Đà Nẵng xác định là cực tăng trưởng mới trong những năm đến.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình khẳng định, một khu đất được bàn giao nhanh cho nhà đầu tư, với hạ tầng kết nối thuận lợi hấp dẫn hơn một khu đất rẻ nhưng phải mất thêm một đến hai năm để hoàn tất mặt bằng. Với những dự án FDI quy mô lớn, mỗi tháng chậm tiến độ đều kéo theo chi phí tài chính, chi phí cơ hội và nguy cơ lỡ nhịp thị trường. Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2 xuất hiện đúng trong bối cảnh đó.

Điều nhà đầu tư tìm kiếm là đất sạch, hạ tầng hoàn chỉnh, điện - nước ổn định, logistics thuận lợi, lao động phù hợp, công nghiệp hỗ trợ và thủ tục đầu tư nhanh đang trở thành một “gói điều kiện” quan trọng không kém giá thuê đất.

Cơ hội thu hút đầu tư

Cảng Quốc tế Chu Lai (Khu kinh tế mở Chu Lai) đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những trung tâm logistics quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Báo cáo của ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho thấy, vùng đông nam thành phố hiện thu hút 286 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 241.000 tỷ đồng. Riêng Khu kinh tế mở Chu Lai thu hút 262 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 161.891 tỷ đồng; trong đó có 195 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 128.717 tỷ đồng và 67 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký 32.700 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 45.000 đến 50.000 lao động. Đáng chú ý, lĩnh vực công nghiệp chiếm khoảng 65%, với 14 dự án hạ tầng khu công nghiệp và 190 dự án sản xuất, kinh doanh công nghiệp.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội gồm: vốn ODA, nguồn vốn Trung ương, ngân sách địa phương và vốn từ các doanh nghiệp. Đặc biệt, khu cảng, logistics và phi thuế quan Chu Lai - Trường Hải được Tập đoàn THACO đầu tư và đưa vào khai thác từ năm 2014. Đến nay, dự án đã thu hút 10 nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực vận tải hàng hóa, cung cấp hệ thống kho bãi, kinh doanh phân phối nhựa đường, lưu trữ và trung chuyển xi măng... Năm 2025, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Chu Lai đạt 4,6 triệu tấn, dự kiến năm 2026 đạt 6 triệu tấn.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết, hiện nay trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai có 14 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích 3.462ha và tổng vốn đăng ký 19.157 tỷ đồng. Trong số đó, 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút các dự án đầu tư thứ cấp với tỷ lệ lấp đầy bình quân gần 60%; 7 khu công nghiệp còn lại đang trong giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công xây dựng. Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư đang hướng đến các dự án ít nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, hạn chế các dự án gia công, tập trung thu hút các dự án công nghiệp tự động, bán tự động, có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao và phục vụ xuất khẩu.

Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng về tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn trong 9 tháng qua, thành phố đã thu hút 681,55 triệu USD, nguồn vốn FDI gấp khoảng 2,87 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong số đó, Đà Nẵng cấp mới 100 dự án với tổng vốn 522,2 triệu USD, tăng cả về số lượng dự án và quy mô vốn so với cùng kỳ năm trước (145,7 triệu USD). Tính đến nay Đà Nẵng có 1.162 dự án FDI với tổng vốn khoảng 11,28 tỷ USD.

Từ đầu năm đến nay, thành phố Đà Nẵng đã đón tiếp và làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), Amazon Global Selling Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA)… tìm hiểu môi trường đầu tư, tiềm năng, lợi thế và cơ hội hợp tác, đầu tư trên địa bàn thành phố.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào Đà Nẵng đã có sự bứt phá rõ rệt, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thành phố trên bản đồ đầu tư. Không chỉ nhờ vị trí chiến lược và hạ tầng đang từng bước hoàn thiện, mà còn bởi chính sách cởi mở và sự cam kết đồng hành của chính quyền, Đà Nẵng đang dần khẳng định hình ảnh một môi trường đầu tư năng động, an toàn và giàu tiềm năng. Diễn biến tích cực này tạo thêm nền tảng quan trọng để thành phố thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng hợp tác và hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn.