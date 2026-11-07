Nghị quyết 10: Hà Nội thúc đẩy liên kết FDI | Phóng sự | 07/11/2026

Với nhiều cách làm sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Tân Hòa đang từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của hội viên trong phát triển kinh tế và xây dựng địa phương. Từ tiên phong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đến lan tỏa phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội đã tạo sức lan tỏa từ cơ sở, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên trong mỗi hội viên.