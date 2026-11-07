Nghị quyết 10: Hà Nội thúc đẩy liên kết FDI | Phóng sự | 07/11/2026
Hà Nội đã ban hành Kế hoạch hành động số 119-KH/TU ngày 21/10/2026, xác định đổi mới thu hút FDI, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa là một trong những trọng tâm. Mục tiêu không chỉ là thu hút dòng vốn mới mà còn nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nghi-quyet-10-ha-noi-thuc-day-lien-ket-fdi-phong-su-07-11-2026-246261107121405341.htm