Nghi phạm sát hại hai vợ chồng lúc rạng sáng bị bắt

Níu kéo tình cảm bất thành, nửa đêm gã trai đột nhập vào nhà đâm hai vợ chồng thương vong.

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trương Hoài Phong (36 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Phong là nghi phạm dùng dao đâm chết anh Nguyễn Trung Tín (29 tuổi), gây ra thương tích cho chị Trần Thị Dung (28 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - vợ anh Tín).

Gã này sau khi gây án đã uống thuốc diệt chuột tự tử nhưng bất thành.

Căn nhà xảy ra vụ án

Theo điều tra, trước đây, Phong từng có quan hệ tình cảm với chị Dung. Sau đó, chị Dung kết hôn với anh Tín nên cắt đứt quan hệ với Phong.

Gần đây, Phong tìm cách níu kéo tình cảm với chị Dung nhưng bất thành. Ngày 21/3, Phong thấy chị Dung chạy xe ngoài đường nên đuổi theo níu kéo nhưng bị chị Dung từ chối.

Tối cùng ngày, Phong chuẩn bị xà beng, kéo và dao nhằm mục đích giết chị Dung.

Khoảng 1h30 ngày 22/3, Phong đột nhập vào nhà của vợ chồng anh Tín, chị Dung. Lúc này anh Tín đang ngủ thì nghe tiếng cạy cửa nên dậy kiểm tra.

Anh Tín mở cửa thì Phong xông vào tìm chị Dung để giết. Anh Tín can ngăn thì bị Phong cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát. Phong dùng cây xà beng đánh chị Dung nhiều cái gây thương tích. Gây án xong Phong trốn về An Giang rồi uống thuốc diệt chuột tự tử nhưng được phát hiện kịp thời.

Kết quả khám nghiệm tử thi, anh Tín tử vong do sốc mất máu cấp với vết thương xuyên thấu bụng đứt lìa động mạch chậu trái.

Nghi can Phong bị Công an tỉnh Tiền Giang di lý từ An Giang về để phục vụ điều tra. Gần 1 tuần nằm điều trị, gã này đã hồi phục và bị công an bắt tạm giam.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phong đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Khám xét nhà Phong, cơ quan công an thu giữ 1 cây xà beng, 1 cây kéo…

Viễn Đông