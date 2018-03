Nghi phạm khai sử dụng ma túy đá trước khi tẩm xăng thiêu sống hai cô gái

Tại cơ quan Công an, đối tượng Dương Tiến Định khai nhận đã sử dụng ma túy đá trước khi tới phòng trọ của bạn gái đổ xăng thiêu sống khiến 2 cô gái bị bỏng nặng.

Vụ án đổ xăng thiêu người khiến 2 người phụ nữ bị bỏng nặng xảy ra ngày 20/3 tại phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn gây xôn xao dư luận. Tại cơ quan công an, bước đầu Dương Tiến Định (SN 1982, trú tại phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên) khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm, nên đã đến phòng trọ của bạn gái đổ xăng thiêu chị Phạm Thu H. (SN 1995, trú tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) cùng chị Nguyễn Thị M. (SN 1998, trú tại Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) bị bỏng.

Nghi phạm Dương Tiến Định tại cơ quan công an.

Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt giữ đối với Dương Tiến Định về hành vi giết người. Ngay sau đó, các đơn vị của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng vào cuộc. Lúc này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng xác định, Định đang trong “tấm ngắm” của cơ quan Công an liên quan đến ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Định đang lẩn trốn tại một ngôi nhà hẻo lánh thuộc Trại Giao, TP Vĩnh Yên với một số đối tượng khác. Trong đêm tối cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bao vây ngôi nhà, phá cửa khống chế Định cùng đàn em của hắn trước sự ngỡ ngàng của đối tượng; thu giữ 2 gam ma túy đá.

Chị H. trước và sau khi bị bạn trai thiêu sống.

Tại cơ quan Công an, Định khai nhận, khoảng 4h sáng ngày 20/3, Định đến phòng trọ của chị H. nhưng nạn nhân không có nhà, nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin bảo bạn gái về nhưng mãi không thấy nên sinh bực tức. Tại đây, sau khi sử dụng ma túy đá, Định gọi điện thoại nhờ một người bạn mua hộ một chai xăng khoảng 1,5L.

Đến hơn 12h cùng ngày, chị H. về phòng trọ, sau đó có chị M. đến. Vào thời điểm này, Định cãi nhau với chị H. và M., đồng thời đã dùng chai xăng đổ lên gáy của hai cô gái bật lửa đốt, sau đó mở cửa bỏ trốn. Dù được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia nhưng do tiên lượng xấu, gia đình chị H. đã xin về nhà tại xã Tam Quan để chăm sóc, còn chị M. hiện đang được các bác sĩ chăm sóc, điều trị.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập, ngoài việc bị khởi tố về tội danh Giết người, cơ quan công an cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Dương Tiến Định về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Định Nguyễn