Nghi phạm khai nguyên nhân dùng dao cướp tiệm vàng ở TPHCM

XEM CLIP:

Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp cùng Công an phường Tân Khánh truy xét, bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Đắc (SN 1992, trú tại phường Tân Khánh) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h50 cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe máy đến tiệm vàng Kim Thành Ngân Phát trên địa bàn phường Tân Khánh. Người này vào tiệm, dùng dao uy hiếp, khống chế chủ tiệm là chị T.T.G.H. (SN 1997) nhằm mục đích cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Đắc khi bị bắt. Ảnh: CA

Khi chị H. kháng cự quyết liệt, đối tượng đã gây thương tích nhẹ cho chủ tiệm rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Vụ việc chưa gây thiệt hại về tài sản.

Đến khoảng 9h cùng ngày, chị H. đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tân Khánh và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng.

Công an đưa đối tượng Nguyễn Minh Đắc đến hiện trường để thực nghiệm. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến 9h40 cùng ngày, công an đã xác định, khống chế thành công Nguyễn Minh Đắc, thu giữ phương tiện và hung khí gây án.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận do nợ nần, thua lỗ trong đầu tư chứng khoán nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.