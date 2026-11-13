Nghi phạm giết hại cô gái, phi tang thi thể ở TP HCM đối mặt tội danh gì?

Chúc Kim Hương (SN 1996, trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tạm giữ khẩn cấp để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Chúc Kim Hương bị bắt giữ khẩn cấp.

Trước đó, bà N.T.L (SN 1982, xã Hòa Tú, TP Cần Thơ) đã đến Công an phường Tân Sơn Hòa trình báo về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q (SN 2002, hiện trú tại phường Tân Sơn Hòa) từ ngày 2/11. Chúc Kim Hương sau đó đã bị Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị bắt giữ.

Tại Cơ quan Công an, Chúc Kim Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu xác định, Chúc Kim Hương và chị Q. quen biết nhau qua mạng. Ngày 1/11, sau khi hẹn nhau và quan hệ tình dục tại nhà của Chúc Kim Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hương đã dùng thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong… Sau đó, Hương đã chôn giấu thi thể chị Q. tại bãi đất trống đối diện nhà trọ và tiêu hủy một số đồ vật nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, tính mạng con người là khách thể đặc biệt quan trọng và là quyền cơ bản nhất được pháp luật hình sự bảo vệ. Mọi hành vi cố ý tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng quen biết chị Q. qua mạng xã hội, sau đó rủ nạn nhân đến nhà tại xã Tân Vĩnh Lộc. Tại đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hương đã sử dụng thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đem thi thể nạn nhân chôn giấu tại bãi đất trống đối diện nhà trọ và tiêu hủy một số đồ vật nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Theo quan điểm của luật sư Thơm, những thông tin trên hiện mới xuất phát từ lời khai ban đầu của đối tượng. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án, nguyên nhân, động cơ, mục đích và bản chất hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, dù nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hay đối tượng đã có sự chuẩn bị, lên kế hoạch dụ nạn nhân đến nhà nhằm thực hiện những mục đích khác và sau đó đối tượng cố ý tước đoạt tính mạng của nạn nhân thì hành vi này phải bị xử lý về tội Giết người, theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự như có tính chất côn đồ,...

Đối với hành vi sát hại nạn nhân sau đó đem chôn giấu thi thể tại bãi đất trống nhằm che giấu hành vi phạm, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và người dân. Đây là tình tiết xem xét trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt.

Đối với hành vi đối tượng tiêu hủy một số tài sản của nạn nhân nhằm che giấu hành vi, kể cả có việc giữ lại tiền bạc, dây chuyền, đồng hồ, điện thoại (nếu có) của nạn nhân để cất giấu sẽ được coi là hành vi chiếm đoạt dưới góc độ pháp luật. Do đó, theo quan điểm của luật sư, trong trường hợp này đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

Vụ án này là sự cảnh báo đối với những mối quan hệ qua mạng xã hội. Nếu không cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thì sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường không những bị chiếm đoạt tài sản mà còn thiệt hại đến tính mạng.

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