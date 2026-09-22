Nghi phạm giết 16 người bị bắt khi cải trang thành phụ nữ

Douglas Garcia, điều tra viên dẫn đầu cuộc truy lùng Jorlan Lopes da Silva, 33 tuổi, kéo dài hai ngày và kết thúc vào ngày 13/9.

Điều tra viên cho biết rằng nghi phạm thường lẩn trốn trong bụi rậm dày đặc tại các lều tạm bợ do chính hắn dựng lên.

Các vụ giết người có liên quan đến da Silva xảy ra trong vòng ba tháng qua tại vùng Mulungu hẻo lánh thuộc bang Paraiba, phía đông bắc Brazil.

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Garcia nói thêm rằng da Silva được người dân địa phương đặt biệt danh là "muỗi" vì vóc dáng mảnh khảnh của anh ấy.

“Điều đó cho phép hắn ta trốn tránh bị bắt trong nhiều năm. Jorlan sống chủ yếu trong rừng, đó là lý do tại sao rất khó để tìm ra hắn và liên kết hắn với những tội ác thoạt đầu dường như không có mối liên hệ nào”.

Ông Garcia cho biết cảnh sát cuối cùng đã tìm ra mối liên hệ giữa da Silva và các tội ác khác sau khi hắn bắn chết một thanh niên 18 tuổi ở quảng trường công cộng.

Điều tra viên cho biết tên sát nhân hàng loạt này tuyên bố hắn chỉ tấn công tội phạm, nhưng bằng chứng thu thập được cho đến nay cho thấy điều đó không đúng sự thật.

Ông Garcia cũng cho biết da Silva đang cung cấp bằng chứng cho thấy anh ta đã phạm nhiều tội hơn những tội mà anh ta đang bị truy tố.

Tuy nhiên, Garcia không thể tiết lộ thêm chi tiết vì một số cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, trong khi những vụ khác đang được mở lại. Điều tra viên cho biết danh tính của các nạn nhân và chi tiết về cái chết của họ đang được giữ bí mật để bên công tố có thể hoàn tất công việc.

Da Silva bị bắt khi đang mặc một chiếc váy đen sọc trắng, đội tóc giả và sơn móng tay. Anh ta đang bế một đứa bé mà nhà chức trách xác nhận không phải là con ruột của anh ta, nhưng họ không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào khác.

“Anh ta nói lần đầu tiên giết người là năm 13 tuổi".

Theo điều tra viên, cảnh sát bắt được da Silva sau khi nghi phạm không thể trở về chiếc lán trong rừng. Trong lúc tuyệt vọng, hắn đã cải trang, bắt cóc một đứa trẻ không phải con mình và cuối cùng bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát cho biết vào thời điểm đó, da Silva từng là thành viên của một băng nhóm tội phạm được cho là đã sát hại hàng chục người trong khu vực. Tuy nhiên, nghi phạm phủ nhận có liên hệ với các băng nhóm địa phương.

Khu vực Mulungu, nơi xảy ra các vụ giết người gần đây, nằm cách Rio de Janeiro 2.500 km về phía bắc.