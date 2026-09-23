Nghi phạm đâm em trai tử vong, trốn vào rừng 1 tháng đã ra đầu thú

Theo thông tin ban đầu, tối 21/8, Vừ Bá Lỉa tham gia một nghi lễ tại nhà người dân trong bản. Tại đây, người này nghe tin mình bị một số người chê bai, nói xấu nên bực tức, yêu cầu những người liên quan xin lỗi.

Khoảng 23h cùng ngày, thấy anh trai nóng giận, Vừ Bá Bì (36 tuổi) đến can ngăn. Hai anh em xảy ra lời qua tiếng lại rồi xô xát.

Trong lúc giằng co, Lỉa lấy con dao gần đó đâm anh Bì khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Lỉa bỏ chạy vào khu vực rừng sâu thuộc bản Phù Khả.

Các lực lượng chức năng đã vận động gia đình tác động, kêu gọi nghi can ra đầu thú. (Ảnh C A)

Công an xã Na Ngoi sau đó phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng biên phòng và các đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức truy tìm. Do địa bàn rộng, núi rừng hiểm trở, thời tiết mưa kéo dài, việc truy tìm gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng đồng thời vận động gia đình tác động, kêu gọi nghi can ra đầu thú.

Sau một tháng lẩn trốn trong rừng, Vừ Bá Lỉa đã ra đầu thú. Theo lời khai ban đầu, trong thời gian trốn trong rừng, Lỉa sống bằng các loại quả rừng và uống nước suối.