Nghi ô tô va quẹt với xe máy của vợ, thanh niên đập phá ô tô giữa đường

Ngày 16/11, Công an phường Dĩ An, TP.HCM cho biết, đơn vị đã làm việc với Võ Minh T., người phá ô tô của người khác giữa đường gây xôn xao mạng xã hội.

Võ Minh T. tại cơ quan công an.

Trước đó, tối 15/11, qua nắm tình hình trên mạng xã hội Facebook, Công an phường Dĩ An phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông la lối, chửi bới và đập phá ô tô tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Tri Phương và hẻm 434 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường Dĩ An. Qua xác minh, Công an phường xác định người có hành vi trên là Võ Minh T. (sinh năm 1997).

Theo kết quả xác minh ban đầu, chiều cùng ngày, sau khi uống rượu bia, T. nghi ngờ ô tô do anh T.D.T. điều khiển va quẹt với xe máy của vợ mình nên đã lớn tiếng chửi bới, ném điện thoại vào kính xe, dùng tay bẻ gãy kính cửa bên trái và kéo bung tay cầm cửa xe.

Mặc dù được nhiều người can ngăn, T. vẫn tiếp tục có hành vi gây mất trật tự tại khu vực. Ngay trong tối cùng ngày, Công an phường Dĩ An đã tiến hành truy xét, mời Võ Minh T. về làm việc. Tại cơ quan Công an, T. đã khai nhận hành vi của mình.

Qua vụ việc trên, Công an phường Dĩ An khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Khi xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn, cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không chửi bới, đe dọa, hành hung hoặc đập phá tài sản của người khác.