Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả tại hiện trường. Ảnh: CAHN

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 8 giờ 5 phút ngày 24-11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 CBCS thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Đại tá Nguyễn Thanh Điệp (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CHCN- Bộ Công an); Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky (Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) và Đại tá Nguyễn Đức Long (Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ là hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống, công trình một tầng. Vụ nổ khiến kết cấu công trình bị sập đổ, có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp chó nghiệp vụ để tiếp cận sâu vào các khu vực, tìm kiếm người bị nạn. Cùng với công tác cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng khẩn trương rà soát khu vực xung quanh, bảo đảm an ninh, trật tự.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN tổ chức cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: CAHN

Đến 10 giờ 30 cùng ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN đã cứu, đưa 11 người bị thương và 2 người tử vong ra khỏi hiện trường, bàn giao cho lực lượng y tế. Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định nghi do khí gas, gây sập đổ một phần công trình một tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội).

Hiện Chủ tịch UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo Công an thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả, đồng thời xác minh danh tính các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.