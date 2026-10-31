Nghị lực phi thường của chàng trai Ca Dong

Anh Hồ Văn Quênh tâm sự với phóng viên về cuộc sống thường nhật.

Vượt lên nghịch cảnh bằng đôi tay

Gặp chúng tôi trong căn nhà mới đang dần hoàn thiện nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong chương trình xóa nhà tạm, Hồ Văn Quênh không giấu được niềm vui. Sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà cơ bản hoàn thành, chỉ còn chờ lắp cửa. Để có được mái ấm kiên cố, bên cạnh nguồn hỗ trợ của Nhà nước và các ban, ngành, đoàn thể, Quênh cũng tự mình tham gia nhiều công việc phù hợp, như: phụ giúp thợ xây, cung ứng vật liệu, lu lèn nền nhà, lát gạch… “Gia đình rất vui mừng và biết ơn trước sự hỗ trợ thiết thực của chính quyền địa phương. Nhờ đó, gia đình có nơi ở an toàn, ổn định, không còn lo sợ sạt lở, mưa bão như trước. Chúng tôi vô cùng cảm ơn các cấp”, Quênh chia sẻ.

Niềm vui có nhà mới càng khiến câu chuyện về nghị lực của chàng trai Ca Dong thêm ý nghĩa. Sinh ra không may mắn như những đứa trẻ khác, đôi chân Quênh bị co rút, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Đến tuổi đi học, do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cha mẹ không có điều kiện đưa đón, Quênh đành ở nhà. Không được đến trường như bạn bè cùng trang lứa, anh kiên trì tập di chuyển bằng hai cánh tay, từng bước thích nghi với cuộc sống.

Từ những việc nhỏ trong nhà như nấu cơm, giặt giũ, Quênh dần tập làm những công việc nặng nhọc hơn, từ làm ruộng lúa nước đến lên vườn, lên rẫy trồng quế, trồng keo. Với anh, đôi chân không lành lặn có thể khiến mọi việc khó khăn hơn, nhưng không phải là lý do để buông xuôi.Năm 14 tuổi, Quênh xin đi chăn bò cho người chú ở gần nhà. Thấy chàng trai tuy khuyết tật nhưng chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc, người chú đã tặng anh một con bò nái để gây dựng đàn. Có được tài sản đầu tiên, Quênh chủ động trồng thêm cỏ, nhờ người hỗ trợ làm chuồng trại rồi cần mẫn chăm sóc đàn bò.

Từ con bò nái ban đầu, đàn bò dần sinh sôi. Mỗi khi gia đình cần tiền trang trải cuộc sống, Quênh lại bán bò để phụ giúp cha mẹ. Những đồng tiền kiếm được từ công sức của mình không chỉ giúp gia đình vượt qua khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để anh tiếp tục lao động, vươn lên.

Trụ cột gia đình từ những mùa quế, keo

Không dừng lại ở việc chăn nuôi, Quênh còn tự tay trồng, chăm sóc vườn quế Trà My và rẫy keo rộng hơn 1ha. Qua nhiều lứa thu hoạch, mỗi lứa keo mang lại cho anh nguồn thu hàng chục triệu đồng. Đó là thành quả của những tháng ngày bền bỉ bám rẫy, vượt qua trở ngại về thể chất để chăm chút từng gốc cây.

Với đôi chân không thể đứng thẳng, Quênh phải phối hợp cả tay và chân để di chuyển. Công việc vì thế vất vả hơn nhiều so với người bình thường, nhưng anh vẫn cố gắng tự mình đảm đương những phần việc có thể. Đến mùa thu hoạch keo, Quênh còn thuê hàng chục người dân trong làng cùng làm, vừa đẩy nhanh tiến độ vừa tạo thêm việc làm cho bà con.

Những ngày không lên rẫy, Quênh tranh thủ đặt bẫy chuột để bảo vệ lúa, xuống suối soi ếch, bắt ốc, bắt cá cải thiện bữa ăn hoặc bán lấy tiền. Cuộc sống miền núi còn nhiều thiếu thốn, nhưng bằng sự cần cù và cách xoay xở của mình, anh từng bước tạo dựng nguồn thu, chia sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình.

Đã có lần Quênh đến bệnh viện thăm khám, được các bác sĩ và chuyên gia chỉnh hình trong, ngoài nước kiểm tra. Theo lời kể của Quênh, sức khỏe tổng thể vẫn bình thường, còn dị dạng ở hai chân có thể cân nhắc điều trị bằng phẫu thuật. Tuy nhiên, chi phí điều trị cao, trong khi kết quả chưa thể bảo đảm đôi chân sẽ phục hồi hoàn toàn như người bình thường, khiến anh quyết định tiếp tục thích nghi với tình trạng hiện tại.“Mình thấy lâu nay vẫn có thể di chuyển, lao động, sinh hoạt, tự lo cho bản thân và phụng dưỡng cha mẹ già. Phẫu thuật tốn kém mà chưa biết kết quả thế nào nên mình chọn cách sống như hiện tại. Mình chỉ mong có đủ sức khỏe để lo cho gia đình cuộc sống no đủ”, Quênh bộc bạch.Với Quênh, hạnh phúc không phải điều gì quá lớn lao. Đó là được lao động, tự nuôi sống bản thân, có thu nhập phụ giúp cha mẹ và giờ đây là niềm vui khi gia đình sắp có căn nhà kiên cố để an cư.

Anh Hồ Văn Quênh đang phụ giúp thợ lót gạch nền nhà khi chúng tôi đến thăm.

Ông Phùng Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Trà Giáp đánh giá, dù bị khuyết tật nặng ở đôi chân, Quênh vẫn nỗ lực lao động, vươn lên và trở thành lao động chính trong gia đình. Không chỉ chăm lo cho người thân, mỗi khi địa phương huy động người dân làm đường giao thông hoặc giúp đỡ hàng xóm dựng nhà, Quênh đều nhiệt tình tham gia trong khả năng của mình. “Tinh thần vượt khó, không cam chịu số phận của Quênh là tấm gương đáng quý để thanh niên địa phương học tập, noi theo”-ông Nam nhìn nhận.

Giữa núi rừng Trà Giáp, cuộc sống của Hồ Văn Quênh vẫn gắn với những mùa quế, mùa keo và công việc lao động thường nhật. Đôi chân không lành lặn khiến hành trình mưu sinh thêm nhọc nhằn, nhưng không thể ngăn anh bước tiếp bằng ý chí và đôi tay của mình. Chính nghị lực ấy đã giúp chàng trai Ca Dong vượt qua nghịch cảnh, trở thành điểm tựa cho gia đình và lan tỏa tinh thần sống tích cực đến cộng đồng.