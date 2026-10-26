Nghị lực làm giàu của cựu chiến binh Thào A Rùa

Năm 2018, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, Thào A Rùa bắt đầu tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. Với điều kiện đất đai rộng, khí hậu phù hợp, anh lựa chọn chăn nuôi dê làm hướng đi chủ lực. Từ những kinh nghiệm tích lũy trong thực tế, anh Thào A Rùa từng bước gây dựng đàn, chủ động tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh để nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Khu vực rừng trồng được anh Thào A Rùa lựa chọn để nuôi dê thương phẩm.

Anh Thào A Rùa chủ động học hỏi kỹ thuật chăn nuôi qua các tài liệu, mạng xã hội, rồi áp dụng vào chăm sóc đàn dê trong điều kiện vùng cao. Nhờ cần cù, chịu khó, đàn dê của gia đình luôn duy trì từ 50 đến 70 con, mang lại lợi nhuận trên 100 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình cải thiện đời sống.

Đàn dê của anh Thào A Rùa sinh trưởng, phát triển tốt nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật.

Với anh Rùa, hiệu quả kinh tế đến từ việc lựa chọn đúng vật nuôi, cùng sự chủ động, chịu khó học hỏi và quyết tâm theo đuổi hướng đi đã chọn. Phát huy lợi thế sẵn có, anh chú trọng chăm sóc đàn dê và tích lũy kinh nghiệm để duy trì quy mô chăn nuôi ổn định. Mô hình này cho thấy hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của nhiều hộ dân vùng cao, nơi có thể tận dụng lợi thế tự nhiên để tạo sinh kế.

Thào A Rùa còn chia sẻ kinh nghiệm để các hộ dân trong thôn học và làm theo để mang lại hiệu quả kinh tế.

Anh Thào A Rùa chia sẻ: "Trở về địa phương, với trách nhiệm của người cựu chiến binh, đảng viên, tôi luôn cố gắng làm gương để người dân noi theo. Chăn nuôi dê là hướng phát triển hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương. Tôi cũng vận động bà con mạnh dạn tận dụng lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế gia đình".

Không dừng lại ở quy mô gia đình, anh Rùa luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, động viên người dân trong thôn mạnh dạn khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển sản xuất. Mô hình thực tế của anh Rùa đã khẳng định, nếu lựa chọn hướng đi phù hợp, chịu khó học hỏi và kiên trì lao động, người dân vùng cao có thể nâng cao thu nhập bằng sức lao động của mình.

Đàn dê của anh Rùa luôn duy trì từ 50 đến 70 con.

Ông Thào A Chua, thôn Xua Lông, xã Púng Luông cho biết: "Thào A Rùa sau khi xuất ngũ đã mạnh dạn phát triển chăn nuôi dê, duy trì đàn từ 50 con trở lên. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, thể hiện ý chí vươn lên của người cựu chiến binh, đồng thời trở thành tấm gương để bà con trong bản học tập, làm theo".

Tấm gương cựu chiến binh Thào A Rùa là minh chứng cho tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên của người lính trong thời bình. Từ mô hình chăn nuôi dê, anh đã tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào thi đua lao động sản xuất, khuyến khích người dân chủ động tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Púng Luông thăm mô hình nuôi dê của anh Thào A Rùa.

Hội Cựu chiến binh xã Púng Luông có 365 hội viên, trong đó 90% có cuộc sống khá, giàu. Kết quả này cho thấy tinh thần tự lực, tự cường tiếp tục được phát huy trong đời sống, giúp nhiều hội viên chủ động phát triển sản xuất.

Để những mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng, việc tăng cường liên kết giữa các hội viên, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là giải pháp giúp cựu chiến binh có thêm điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm và ổn định cuộc sống.

Giá bán từ 180 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng/kg đã mang lại nguồn thu ổn định cho người nuôi dê.

Ông Mùa A Páo - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Púng Luông cho biết: "Thời gian tới, xã chú trọng nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, tăng cường liên kết hội viên, tạo việc làm cho cựu chiến binh sau xuất ngũ. Đồng thời, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình và lan tỏa phong trào thi đua trong cộng đồng".

Nghị lực làm giàu của cựu chiến binh Thào A Rùa góp phần lan tỏa tinh thần thi đua lao động sản xuất ở vùng cao Púng Luông. Mô hình nuôi dê hiệu quả đem lại thu nhập ổn định cho gia đình, đồng thời truyền cảm hứng để người dân mạnh dạn khai thác lợi thế địa phương, vươn lên làm giàu, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.