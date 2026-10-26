Nghi lễ xin lửa truyền thống hướng tới Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X

Đoàn dâng hương Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dâng hương tại Nhà tưởng niệm.

Các vận động viên tiêu biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghi thức xin lửa và trao đuốc cho vận động viên Hoàng Thị Thu Huyền, Kiện tướng quốc gia môn Taekwondo.

Đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghi thức xin lửa

Cầm đuốc dẫn đầu, vận động viên Hoàng Thị Thu Huyền cùng 4 vận động viên tiêu biểu, gồm: Lò Ngọc Sơn, Cấp I quốc gia môn Taekwondo; Lường Minh Nhật, Cấp I quốc gia môn Pencak Silat; Quàng Vi Trâm, Kiện tướng quốc gia môn quần vợt và Lò Văn Oanh, Cấp I quốc gia môn Điền kinh, cùng đưa ngọn lửa về Sân vận động tỉnh, tại bản Thẳm, phường Chiềng Sinh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đuốc cho vận động viên Hoàng Thị Thu Huyền

Đây là nghi thức truyền thống với ngọn lửa tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên của thể thao Sơn La.

VĐV Hoàng Thị Thu Huyền cầm đuốc dẫn đầu cùng 4 vận động viên tiêu biểu

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X sẽ chính thức diễn ra vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 27/10 tại Sân vận động tỉnh. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Snews, livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.

Đoàn vận động viên tiêu biểu đưa ngọn lửa về Sân vận động tỉnh