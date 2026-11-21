Sáng 21/11, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam phối hợp với xã Nghi Xuân tổ chức khai mạc chương trình nghi lễ chầu văn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Chợ Củi. Chương trình với sự tham gia của hơn 38 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.

Các nghệ nhân, thanh đồng thực hành nghi lễ hầu đồng kết hợp với hát văn giúp kết nối không gian tâm linh, dẫn dắt nghi lễ và kể lại sự tích các vị thánh. Trong ảnh: Nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng - Thủ nhang Bản điện Linh Ứng Điện Phúc An Linh, tỉnh Sơn La thực hành hầu đồng Quan Hoàng Mười.

Chương trình nhằm góp phần gìn giữ, phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, gắn với bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc. Các nghi lễ truyền thống còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các bậc tiền nhân và anh hùng dân tộc. Trong ảnh: Thanh đồng Hoàng Thiên Ngọc Hân (8 tuổi) ở tỉnh Sơn La thực hành giá đồng.

Lễ chầu văn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại đền Chợ Củi diễn ra trong 2 ngày (21 – 22/11).

Dịp này, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam trao tặng quỹ khuyến học 10 triệu đồng và quà an sinh xã hội cho xã Nghi Xuân.