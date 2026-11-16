Nghi lễ chào cờ đặc biệt hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Ngày Văn hoá Việt Nam

Sáng 16/11, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (51 Ngô Quyền, Hà Nội) tổ chức lễ chào cờ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội, đánh dấu bước phát triển mới trong việc tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng; Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ.

Hoạt động được tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2026).

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh phát biểu. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhắc lại dấu mốc lịch sử ngay sau khi đất nước giành độc lập, khi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Tại hội nghị, Người đã khẳng định tư tưởng có ý nghĩa định hướng lâu dài: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Theo Bộ trưởng, tháng 11/2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước vào ngày 24/11, ngay sau Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, cùng với các hoạt động trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam là niềm vui, niềm tự hào của mỗi người dân, đặc biệt là những người đang công tác trong lĩnh vực văn hóa. Nghi lễ chào cờ tại trụ sở Bộ mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc.

Hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong nền Quốc ca cũng là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về trách nhiệm cống hiến, sống có ích, góp phần gìn giữ những giá trị tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Đề cập nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh yêu cầu toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động và cách thức đánh giá kết quả công việc. Việc đổi mới cần hướng tới hiệu quả thực chất, làm rõ đóng góp của từng lĩnh vực đối với tăng trưởng và sự phát triển chung của đất nước.

Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được đẩy mạnh, trở thành động lực nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Đây cũng là giải pháp mở rộng không gian phát triển, tối ưu nguồn lực, gia tăng giá trị và tạo thêm cơ hội hợp tác quốc tế cho các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ trưởng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, chuẩn mực trong văn hóa công vụ và văn hóa ứng xử. Mỗi cá nhân cần phát huy tinh thần gương mẫu, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các cơ quan, đơn vị, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm tiến độ và hiệu quả công việc. Đồng thời, cần tăng cường đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, trách nhiệm và nhân văn.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL chụp hình lưu niệm sau buổi lễ. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn mỗi cá nhân, đơn vị và toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.