Nghi là trúng
Phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 43AC-181.80 di chuyển trên tuyến đường Bà Tá (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Công an phường Quảng Phú tiến hành kiểm tra hành chính.
Quá trình làm việc đối tượng khai tên là N.V.T. (2004, trú xã Tam Xuân, Đà Nẵng), còn chiếc xe máy BKS 43AC-181.80 là do trộm cắp được vào tối 28-10 tại khu vực Siêu thị Coopmart (phường Tam Kỳ, Đà Nẵng) và đang trên đường tìm nơi tiêu thụ. Hiện, Công an phường Quảng Phú đã chuyển hồ sơ, đối tượng và tang vật đến Công an phường Tam Kỳ điều tra, xác minh theo thẩm quyền.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nghi-la-trung-post360276.html