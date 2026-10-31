Nghi là trúng

Các gia đình tại Pháp có thể bị khấu trừ trợ cấp nhà ở, trợ cấp gia đình và một số khoản phúc lợi xã hội khác để bồi thường thiệt hại do người thân tham gia biểu tình gây ra, theo một dự luật vừa được Thượng viện nước này thông qua.