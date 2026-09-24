Nghỉ không lương vẫn đóng BHXH, được hưởng chế độ gì?

Ảnh minh họa/Thanh Niên

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, một công dân hỏi: Tôi xin hỏi, trong thời gian người lao động nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên nhưng vẫn đóng BHXH theo thỏa thuận, nếu phát sinh ốm đau, thai sản thì có được giải quyết chế độ không?

Việc người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục đóng BHXH theo khoản 5 Điều 33 Luật BHXH 2024 trong thời gian nghỉ không hưởng lương thì thời gian đó có được xác định là thời gian tham gia BHXH làm căn cứ giải quyết các chế độ bảo hiểm hay không?

Bảo hiểm xã hội TP. Quảng Ninh trả như lời vấn đề này như sau:

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 42 Luật BHXH 2024, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, trong thời gian nghỉ việc do ốm đau mà trùng với thời gian nghỉ theo quy định của pháp luật về lao động (bao gồm nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ phép hằng tuần, nghỉ phép năm, nghỉ lễ, Tết) đang nghỉ việc hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật chuyên ngành khác hoặc đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định của pháp luật về BHXH thì không được hưởng chế độ ốm đau.

Đối chiếu quy định trên, trong thời gian đang nghỉ không lương và phát sinh ốm đau thì người lao động không được hưởng chế độ ốm đau.

Theo Bảo hiểm xã hội TP. Quảng Ninh, trong trường hợp người lao động nghỉ hưởng không lương từ 14 ngày làm việc trở lên, người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận đóng BHXH thì thời gian đó vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH để làm căn cứ tính hưởng chế độ thai sản.