Vì thương con, thương cháu, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào gia đình nhỏ cần đến. Từ chuyện cơm nước, chăm sóc cháu đến sắp xếp việc nhà, tôi đều chủ động làm thay. Nhưng sau một lần vô tình đọc được những lời con trai nói, tôi mới nhận ra sự tận tâm của mình đôi khi lại trở thành gánh nặng đối với gia đình con.

Con trai tôi đã trưởng thành, có vợ và một cậu con trai nhỏ. Từ khi cháu chào đời, tôi gần như dành toàn bộ thời gian để hỗ trợ các con. Tôi thường xuyên sang nhà nấu ăn, mua sắm đồ dùng cho cháu, hướng dẫn con dâu cách chăm sóc trẻ nhỏ. Tôi nghĩ mình có kinh nghiệm, lại có thời gian nên giúp được gì thì giúp.

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Thế nhưng, có lẽ tôi đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của các con mà không nhận ra. Tôi thường tự quyết định cháu nên ăn gì, mặc gì, học gì, thậm chí đôi khi còn đưa ra ý kiến về cách sắp xếp công việc và chăm sóc gia đình.

Cho đến một ngày, tôi biết con trai và con dâu không thực sự thoải mái với sự hiện diện thường xuyên của mình. Họ cho rằng tôi can thiệp quá nhiều, khiến họ cảm thấy không có quyền tự quyết trong chính gia đình nhỏ.

Điều khiến tôi buồn nhất không phải là những lời phàn nàn, mà là cách con trai đối xử với tôi sau đó. Có lần, khi tôi đưa cháu một hộp sữa chua, con trai lập tức nhắc tôi đừng tự quyết định thay con. Tôi chợt nhận ra mình đã quen với việc chăm sóc, lo toan đến mức quên mất rằng cháu có bố mẹ và các con cần được tự nuôi dạy con theo cách của mình.

Tôi quyết định lùi lại.

Suốt 4 tháng sau đó, tôi không đến nhà con trai lần nào. Tôi bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống, đem tặng một số quần áo cũ, đăng ký lớp học múa ở khu dân cư và làm quen với những người bạn mới. Ban đầu, tôi khá trống trải. Có những món đồ nhìn thấy lại nhớ đến con, đến cháu. Nhưng tôi tự nhủ mình cũng cần có cuộc sống riêng, không thể cứ xoay quanh gia đình con mãi.

Trong thời gian ấy, con trai thỉnh thoảng gửi ảnh cháu cho tôi. Tôi chỉ trả lời bằng một biểu tượng vui vẻ, không chủ động hỏi han hay đề nghị sang chơi như trước.

Một buổi chiều thứ Sáu, khi tôi vừa đi chợ về, con trai bất ngờ gọi điện.

- Mẹ đang ở nhà phải không? Mẹ có thể qua trường đón cháu giúp con được không? Hôm nay con có việc đột xuất.

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Tôi hỏi:

- Chẳng phải các con đã sắp xếp người đón cháu rồi sao?

Con trai đáp rằng hôm nay có chút thay đổi, con dâu cũng không tiện đi. Tôi im lặng một lúc rồi nói:

- Không được, mẹ còn việc phải làm.

Con trai có vẻ bất ngờ:

- Chỉ một lần thôi mà mẹ. Trẻ con tan học lúc 4 giờ 30, không ai đón thì phải làm sao?

Tôi bình tĩnh nhắc lại:

- Lần trước chính con nói mẹ "Mẹ ơi, mẹ đã nghỉ hưu rồi, vậy nên làm ơn đừng can thiệp vào cuộc sống của chúng con nữa". Mẹ vẫn nhớ những lời đó.

Con trai lập tức giải thích rằng khi ấy mình chỉ nói trong lúc tức giận, không có ý cấm mẹ giúp đỡ. Nhưng tôi hỏi lại:

- Vậy khi nào con cần thì mẹ là người nhà, còn khi con không cần thì mẹ phải đứng ngoài? Con có thấy như vậy không công bằng không?

Đầu dây bên kia im lặng.

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Sau khi cúp máy, tôi nhận được tin nhắn của con dâu. Cô ấy nói hôm nay có việc bất ngờ, tôi không cần đến đón cháu vì hai người đã có phương án khác. Hóa ra các con đã sắp xếp được mọi chuyện, chỉ là con trai vẫn muốn gọi cho tôi vì nghĩ rằng tôi chắc chắn sẽ đồng ý.

Tôi không còn giận dữ như trước, chỉ cảm thấy mình cần giữ vững quyết định.

Tối hôm đó, con trai tiếp tục gọi điện, trách tôi vì một chuyện nhỏ mà phải nhắc lại những lời nói từ nhiều tháng trước. Tôi nhẹ nhàng giải thích rằng mình không từ chối vì không thương cháu, mà vì muốn các con hiểu rằng tôi cũng có công việc, kế hoạch và cuộc sống riêng.

Tôi nói:

- Mẹ có thể giúp khi các con thực sự cần, nhưng mẹ không muốn trở thành người luôn phải có mặt bất cứ lúc nào. Mẹ cũng không muốn việc chăm sóc cháu trở thành nghĩa vụ mặc định của mình.

Con trai không nói gì thêm.

Hôm sau, con dâu đến gặp tôi. Cô ấy mang theo một túi táo, ngồi đối diện rồi bất ngờ xin lỗi. Cô ấy thừa nhận mình từng cảm thấy áp lực vì tôi luôn chủ động sắp xếp mọi thứ. Tôi giúp đỡ rất nhiều, nhưng đôi khi khiến cô ấy có cảm giác mình không đủ khả năng làm mẹ, làm vợ nếu thiếu sự chỉ dẫn của tôi.

Cô ấy nói:

- Con biết mẹ thương cháu và muốn tốt cho gia đình con. Nhưng đôi khi con chỉ muốn tự mình chăm sóc con, tự quyết định những việc trong nhà. Con sợ cứ tiếp tục như vậy, chúng con sẽ mãi không thể trưởng thành và tự chịu trách nhiệm.

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Tôi nghe xong mới hiểu rằng sự giúp đỡ đôi khi cũng cần có giới hạn. Tôi từng nghĩ mình đang chia sẻ gánh nặng, nhưng có thể lại vô tình khiến con dâu cảm thấy bị kiểm soát.

Con dâu cũng nói từ nay gia đình cô ấy sẽ tự sắp xếp việc chăm sóc cháu. Nếu tôi muốn gặp cháu, hai bên có thể hẹn trước, không cần phải lúc nào cũng có mặt trong nhà các con.

Tôi đồng ý.

Chủ nhật tuần đó, con trai đưa cháu sang ăn tối. Hai bố con trò chuyện với tôi về lớp học, chuyện trường lớp và những bức tranh cháu mới vẽ. Không khí nhẹ nhàng hơn những lần trước rất nhiều.

Trong bữa ăn, con trai bất ngờ hỏi:

- Mẹ có nghĩ đến chuyện chuyển đến sống gần nhà con không? Như vậy sau này tiện chăm sóc nhau hơn.

Tôi mỉm cười:

- Mẹ đang sống rất tốt ở đây. Mẹ có lớp học, có bạn bè, có những việc mình thích làm. Các con có cuộc sống riêng, mẹ cũng vậy.

Con trai cúi đầu, không nói thêm.

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Tôi biết các con vẫn thương mình, chỉ là trước đây cả hai đã quen với việc tôi luôn hy sinh thời gian và công sức mà không đòi hỏi điều gì. Tôi cũng từng nghĩ làm mẹ, làm bà thì phải như vậy. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng hiểu rằng yêu thương không có nghĩa là phải sống thay cuộc đời của người khác.

Tôi vẫn muốn chăm sóc con cháu, vẫn vui khi được nghe Tiểu Bảo gọi bà và kể những câu chuyện ở trường. Nhưng từ nay, tôi sẽ giúp đỡ khi các con cần và tôn trọng cách các con xây dựng gia đình riêng. Tôi cũng muốn dành thời gian cho bản thân, học những điều mình từng bỏ lỡ và tận hưởng cuộc sống sau nhiều năm vất vả.

Bởi suy cho cùng, cha mẹ có thể yêu thương và hỗ trợ con cái cả đời, nhưng không nên biến sự hy sinh của mình thành nghĩa vụ mà con cái mặc nhiên được hưởng. Và khi đã dành gần hết cuộc đời để chăm lo cho người khác, tôi nghĩ mình cũng xứng đáng có những năm tháng được sống cho chính mình.