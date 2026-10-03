Nghỉ hưu sau 2 năm tôi mới thấm lời chị: Cuộc sống chưa bao giờ hết lo toan!

Có một câu nói của chị gái mà ngày trẻ tôi từng rất giận: "Chị đành bất hiếu với bố mẹ". Chị hơn tôi 15 tuổi, vợ chồng chị đều đã nghỉ hưu với mức lương khá cao. Nhưng khi bố mẹ ốm, cần người chăm sóc, chị nói sức khỏe không tốt, thường xuyên mất ngủ, đau xương khớp nên không thể trực tiếp chăm ông bà.

Ảnh minh họa.

Ngày ấy tôi không thông cảm được cho chị. Tôi nghĩ vợ chồng chị có cuộc sống khá giả, trong khi vợ chồng tôi vừa nuôi hai con, vừa chăm bố mẹ già. Hai vợ chồng đều làm việc trong cơ quan nhà nước, có thu nhập ổn định. Cuộc sống sẽ bình yên nếu như không có khoản phát sinh từ khi bố mẹ đau ốm cần người chăm sóc. Có những lúc chúng tôi thực sự quá tải.

Tôi không đòi chị phải chu cấp, nhưng trong lòng vẫn mong chị san sẻ một phần công việc. Vậy mà chị chỉ nói: "Sau này về già em sẽ hiểu, càng lớn tuổi càng phải chi nhiều tiền". Chị kể cho tôi đủ thứ khoản phải lo khi về già, chị mong muốn vợ chồng tôi phấn đấu để kiếm thêm thu nhập, nhưng lúc đó tôi thực sự khó chịu.

Tôi từng cho rằng chị quá lo xa. Mãi đến khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu câu nói ấy.

Nghỉ hưu rồi mới biết, cuộc sống chưa bao giờ hết khoản phải lo

Tôi nghỉ hưu được 2 năm. Lương hưu vẫn đủ cho những nhu cầu cơ bản, cuộc sống không đến mức thiếu thốn. Nhưng khi không còn đi làm, tôi mới bắt đầu để ý đến từng khoản chi.

Các con đã lớn, một đứa vào đại học, một đứa cũng bắt đầu có những kế hoạch riêng. Tiền học, đi lại, những khoản cần thiết cho con, rồi chuyện hiếu hỉ, sức khỏe của hai vợ chồng... Mỗi khoản không quá lớn nhưng cộng lại khiến tôi nhận ra tuổi già không hề "nhàn tiền" như mình từng nghĩ.

Điều khiến tôi tiếc nhất là trước đây tôi có thu nhập khá ổn định nhưng chưa bao giờ thật sự ngồi xuống tính xem mình cần bao nhiêu cho những năm sau này.

Tôi cứ nghĩ còn trẻ, còn lương, còn nhiều năm phía trước nên chẳng cần vội.

Nếu được làm lại, tôi sẽ kiếm tiền và giữ tiền khác đi

Bây giờ nhìn lại, tôi không nghĩ mình phải làm giàu bằng mọi giá. Nhưng nếu được quay lại thời còn khỏe và còn khả năng làm việc, tôi sẽ cố gắng tạo thêm thu nhập thay vì chỉ bằng lòng với mức lương ổn định.

Tôi cũng sẽ để dành sớm hơn. Hồi trẻ, tôi không phải người tiêu hoang, nhưng nhiều khoản nhỏ cứ nghĩ "không đáng bao nhiêu" nên cũng chẳng để tâm. Đến bây giờ cộng lại mới thấy, nếu giữ được một phần trong số đó thì tuổi già đã có thêm một khoản dự phòng.

Và tôi sẽ gửi tiết kiệm có kế hoạch hơn. Có tiền nhàn rỗi thì chia ra từng khoản, một phần để dùng khi cần, một phần dành cho những việc lớn, phần còn lại gửi tiết kiệm an toàn. Ở tuổi này, tôi không còn thích những cách kiếm lời quá mạo hiểm. Tôi chỉ muốn khoản tiền mình dành dụm bao năm được giữ chắc và có thể lấy ra khi cần.

Bây giờ, tôi không còn giận chị vì câu nói năm nào nữa.

Có những lời lúc trẻ nghe rất khó chịu, nhưng phải đến khi tự mình bước vào tuổi nghỉ hưu, tôi mới hiểu. Tuổi già không nhất thiết phải thật giàu mới sống được an nhàn, nhưng nhất định phải có một khoản tiền do chính mình chuẩn bị từ khi còn trẻ.