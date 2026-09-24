Nghỉ hưu rồi tôi mới hiểu: Lúc trẻ cần chuẩn bị 4 điều này, tuổi già sẽ bớt phụ thuộc

Năm nay tôi 60 tuổi và vừa nghỉ hưu. Với mức lương hưu khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng, tôi không quá giàu nhưng cũng không lo lắng về cuộc sống. Sau hơn 30 năm làm việc, tôi có nhà để ở, một căn nhà cho thuê và một khoản tiền riêng để kinh doanh.

So với bạn cùng trang lứa tôi thấy mình thật may mắn vì đã có kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già của mình từ hơn 10 năm trước.

Ảnh minh họa.

Tôi nghỉ hưu nhưng... không "sốc"

Tôi làm trong lĩnh vực tài chính hơn 30 năm. Khoảng 10 năm trước khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu tính toán nghiêm túc xem mình sẽ sống thế nào khi không còn đi làm. Tôi không đặt mục tiêu phải thật giàu, chỉ nghĩ đơn giản rằng đến lúc nghỉ hưu, mình cần có một khoản tiền đủ để không phải phụ thuộc vào con cái.

Tôi dành một phần thu nhập để tích lũy, một phần đầu tư dài hạn. Ngoài căn nhà đang ở, tôi có thêm một căn nhà cho thuê. Tôi cũng giữ riêng một khoản tiền nhàn rỗi để đầu tư chứng khoán.

Bây giờ đã nghỉ hưu, mỗi ngày tôi vẫn dành vài tiếng đọc báo cáo, theo dõi thị trường, nghiên cứu doanh nghiệp. Tôi không coi đó là công việc phải làm để kiếm sống mà giống một thú vui giúp đầu óc luôn hoạt động.

Tôi đã chuẩn bị sức khỏe từ 10 năm trước

Có một điều tôi luôn nhắc bạn bè cùng tuổi: tiền quan trọng, nhưng sức khỏe mới quyết định mình có thể tận hưởng tuổi già đến đâu.

Khoảng 50 tuổi, tôi bắt đầu thay đổi lối sống. Tôi tham gia một lớp học nhảy, duy trì chơi thể thao và cố gắng vận động đều đặn. Tôi cũng tập cho mình thói quen ngủ nghỉ hợp lý, ăn uống vừa phải và giữ tinh thần thoải mái.

Những năm còn đi làm, nhiều người bạn thường rủ tôi đi ăn uống, tụ tập. Có người còn nói: "Cứ làm việc đi, lúc nghỉ hưu rồi tập cũng chưa muộn."

Nhưng tôi lại nghĩ khác. Nếu chờ đến lúc nghỉ hưu mới bắt đầu chăm sóc sức khỏe thì có thể đã muộn. Cơ thể không giống tài khoản tiết kiệm, không phải cứ để dành sức khỏe của hôm nay rồi vài chục năm sau lấy ra dùng.

Nhờ duy trì vận động nhiều năm, hiện tại tôi vẫn có thể chơi thể thao, đi du lịch và tham gia những hoạt động mình thích. Tôi tự thấy cuộc sống của mình độc lập, tự tin hơn so với nhiều bạn cùng trang lứa khác. Điều đó khiến tôi thấy khoản đầu tư cho sức khỏe từ tuổi 50 thực sự đáng giá.

Đúc kết sau khi nghỉ hưu: 4 việc nên làm từ khi còn trẻ

Nhìn lại cuộc đời mình và câu chuyện của bạn bè, tôi nghĩ để có cuộc sống an nhàn khi tuổi già thì ngay từ lúc trẻ mình cần:

Ảnh minh họa.

Thứ nhất là một nền tảng tài chính đủ vững. Không nhất thiết phải có thật nhiều tiền, nhưng nên tập thói quen tiết kiệm và quản lý chi tiêu từ khi còn trẻ. Nếu có điều kiện, hãy tạo thêm những nguồn thu nhập phù hợp để khi nghỉ hưu không chỉ trông chờ vào một khoản lương cố định.

Thứ hai là một nơi ở ổn định. Có một chỗ ở phù hợp khi về già giúp chúng ta bớt một khoản áp lực rất lớn. Nếu có khả năng tạo thêm tài sản sinh dòng tiền như nhà cho thuê thì càng có thêm một nguồn hỗ trợ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cân đối với khả năng tài chính của mình.

Thứ ba là sức khỏe. Đừng chờ đến khi nghỉ hưu mới tập thể dục, giảm cân hay quan tâm đến cơ thể. Khi còn trẻ, hãy xây dựng một lối sống mà mình có thể duy trì lâu dài. Sức khỏe tốt giúp tuổi già không chỉ kéo dài thêm số năm sống mà còn giúp mình có khả năng tự quyết định cách sống.

Thứ tư là một thế giới riêng ngoài công việc. Đây là điều nhiều người bỏ quên nhất. Khi còn đi làm, chúng ta có đồng nghiệp, lịch trình, mục tiêu và những việc phải hoàn thành mỗi ngày. Nhưng nghỉ hưu rồi, tất cả có thể biến mất rất nhanh. Vì vậy, hãy có sở thích, bạn bè, hoạt động thể thao, đọc sách, du lịch hoặc một công việc mình thực sự yêu thích.