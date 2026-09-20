Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Khi thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường khiến đường hô hấp dễ bị kích thích. Đây cũng là thời điểm nhiều người xuất hiện các triệu chứng quen thuộc như ho, nghẹt mũi, hắt hơi, đau họng, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm.